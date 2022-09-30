Россияне бегут из окруженного украинскими войсками Лимана, — соцсети (видео)

Пушилин признал, что Лиман находится в полуокружении, а дорога от Сватово, которой пользуются оккупанты, обстреливается украинскими Вооруженными силами.

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В социальных сетях опубликовали видео, на которых запечатлено, как солдаты Вооруженных сил РФ бегут со своих позиций во временно оккупированном Лимане Донецкой области. Соответствующие кадры в пятницу, 30 сентября, опубликовали ряд телеграм-каналов.

На роликах запечатлено, как десятки российских военнослужащих бегут в неизвестном направлении в лесостепной зоне. Авторы публикаций утверждают, что на видео показаны действия Вооруженных сил РФ в Лимане Донецкой области.

Тем временем главарь пророссийской террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин в комментарии журналистам сообщил, что Лиман находится "в полукольце", дорога от Сватово Луганской области якобы находится под контролем ВС РФ, однако периодически обстреливается Вооруженными силами Украины.

[ + – ] Лиман на карте

"Ямполь и Дробышево в полной мере не контролируются союзными силами", — констатировал Пушилин.

В то же время в соцсетях распространяется видео, на котором мужчина в форме ВСУ сообщает о взятии Ямполя под контроль украинских войск.

Напомним, по данным аналитиков Института изучения войны, ВСУ почти завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали критически важные линии снабжения российских войск.

Также, по данным ISW, потеря Лимана обернется для российских войск обрушением еще одной линии фронта на Донбассе.