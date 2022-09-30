Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Битва за Донбас

Росіяни тікають з оточеного українськими військами Лимана, — соцмережі (відео)

лиман новини, лиман фото, лиман котел, котел лиман, лиман оточення
Фото: Скріншот | Війська РФ тікають із Лиману

Пушилін визнав, що Лиман перебуває у півоточенні, а дорога від Сватового, якою користуються окупанти, обстрілюється українськими Збройними силами.

Related video

У соціальних мережах опублікували відео, на якому відображено, як солдати Збройних сил РФ тікають зі своїх позицій у тимчасово окупованому Лимані Донецької області. Відповідні кадри у п'ятницю, 30 вересня, опублікували низка телеграм-каналів.

На роликах відображено, як десятки російських військовослужбовців біжать у невідомому напрямку у лісостеповій зоні. Автори публікацій стверджують, що на відео показано дії Збройних сил РФ у Лимані Донецької області.

Тим часом ватажок проросійського терористичного угрупування "ДНР" Денис Пушилін у коментарі журналістам повідомив, що Лиман знаходиться "у півкільці", дорога від Сватового Луганської області нібито перебуває під контролем ЗС РФ, проте періодично обстрілюється Збройними силами України.

Лиман на карті, лиманський котел Fullscreen
Лиман на карті

"Ямпіль і Дробишево повною мірою не контролюються союзними силами", — констатував Пушилін.

Водночас у соцмережах поширюється відео, на якому чоловік у формі ЗСУ повідомляє про взяття Ямполя під контроль українських військ.

Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, ЗСУ майже завершили оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критично важливі лінії постачання російських військ.

Також, за даними ISW, втрата Лимана обернеться для російських військ обваленням ще однієї лінії фронту на Донбасі.