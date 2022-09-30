Росіяни тікають з оточеного українськими військами Лимана, — соцмережі (відео)

Пушилін визнав, що Лиман перебуває у півоточенні, а дорога від Сватового, якою користуються окупанти, обстрілюється українськими Збройними силами.

Related video

У соціальних мережах опублікували відео, на якому відображено, як солдати Збройних сил РФ тікають зі своїх позицій у тимчасово окупованому Лимані Донецької області. Відповідні кадри у п'ятницю, 30 вересня, опублікували низка телеграм-каналів.

На роликах відображено, як десятки російських військовослужбовців біжать у невідомому напрямку у лісостеповій зоні. Автори публікацій стверджують, що на відео показано дії Збройних сил РФ у Лимані Донецької області.

Тим часом ватажок проросійського терористичного угрупування "ДНР" Денис Пушилін у коментарі журналістам повідомив, що Лиман знаходиться "у півкільці", дорога від Сватового Луганської області нібито перебуває під контролем ЗС РФ, проте періодично обстрілюється Збройними силами України.

[ + – ] Лиман на карті

"Ямпіль і Дробишево повною мірою не контролюються союзними силами", — констатував Пушилін.

Водночас у соцмережах поширюється відео, на якому чоловік у формі ЗСУ повідомляє про взяття Ямполя під контроль українських військ.

Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, ЗСУ майже завершили оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критично важливі лінії постачання російських військ.

Також, за даними ISW, втрата Лимана обернеться для російських військ обваленням ще однієї лінії фронту на Донбасі.