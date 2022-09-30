ЗСУ, найімовірніше, взяли в оточення російські війська в Лимані, – ISW

За даними військових дослідників, українські військові перерізали критично важливі лінії постачання росіян у районі Дробишеве – Лиман. Контрнаступ на місто йде з трьох напрямків, доступ російських сил до дороги Сватове – Лиман також відрізаний. Щобільше, ЗСУ прорвали оборону окупантів за 10 км від Лимана.

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ЗСУ, зважаючи на все, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані і перерізали критично важливі лінії постачання російських військ у районі Дробишеве – Лиман. Також під контролем наших військових дорога Торське – Дробишеве, за 10 км від міста. Про це повідомляє ISW у своєму зведенні.

Військові дослідники посилаються на дані у відкритому доступі, зокрема, інформацію російських воєнкорів, які зазначають, що до кінця дня 29 вересня ЗСУ, найімовірніше, завершили оточення російського угрупування в районі Лимана.

Повідомляється, що українські сили прорвали оборону в районі Ставок, за 10 км від Лимана, і перекрили останню лінію постачання та відступу російського угруповання на захід від міста.

Російські джерела називають становище вкрай складним для загону БАРС-13 та 752-го мотострілецького полку в районі Дробишевого та Лимана.

За іншими даними, ЗСУ ведуть контрнаступ на Лиман із трьох напрямків, доступ російських сил до найважливішої дороги Сватове – Лиман відрізаний.

За повідомленнями Генштабу ЗСУ 29 вересня, сім танкових частин, які сформували з нещодавно мобілізованого та недостатньо підготовленого складу, перекинули до району Лимана. Ці військовослужбовці не мали належної підготовки на танковому озброєнні, як результат, вони потрапили в ДТП.

Видається малоймовірним, що введення до Лиману додаткових сил надасть російському угрупованню значні оборонні можливості.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області: річка Оскіл

У відкритих джерелах також висвітлюється контрнаступ уздовж річки Оскіл на північному сході Харківської області. Одне із джерел стверджує, що українські війська намагалися прорватися через кордон Харківської та Луганської областей, конкретного місця не уточнюється.

Нагадаємо, що, за даними ISW, втрата Лимана обернеться для російських військ у Донецькій та Луганській областях серйозними наслідками — це може призвести до обвалення ще однієї лінії фронту.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія перекинула в Україну 80% військ із північних гарнізонів. Від російського угруповання біля кордонів балтійських країн та Фінляндії, яке налічувало близько 30 тис. військових, вже практично нічого не залишилося.