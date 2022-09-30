ВСУ, скорее всего, взяли в окружение российские войска в Лимане, – ISW

По данным военных исследователей, украинские военные перерезали критически важные линии снабжения россиян в районе Дробышево – Лиман. Контрнаступление на город идет с трех направлений, доступ российских сил к дороге Сватово – Лиман также отрезан. Более того, ВСУ прорвали оборону оккупантов в 10 км от Лимана.

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ВСУ, судя по всему, почти завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали критически важные линии снабжения российских войск в районе Дробышево – Лиман. Также под контролем наших военных дорога Торское – Дробышево, в 10 км от города. Об этом сообщает ISW в своей сводке.

Военные исследователи ссылаются на данные в открытом доступе, в частности, информацию российских военкоров, которые отмечают, что к концу дня 29 сентября ВСУ, скорее всего, завершили окружение российской группировки в районе Лимана.

Сообщается, что украинские силы прорвали оборону в районе Ставок, в 10 км от Лимана, и перекрыли последнюю линию снабжения и отступления российской группировки к западу от города.

Российские источники называют положение крайне сложным для отряда БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка в районе Дробышево и в Лимана.

По другим данным, ВСУ ведут контрнаступление на Лиман с трех направлений, доступ российских сил к важнейшей дороге Сватово – Лиман отрезан.

По сообщениям Генштаба ВСУ 29 сентября, семь танковых частей, которые сформировали из недавно мобилизованного и недостаточно подготовленного состава, перебросили в район Лимана. У этих военнослужащих не было должной подготовки на танковом вооружении, как результат, они попали в ДТП.

Представляется маловероятным, что ввод в Лиман дополнительных сил предоставит российской группировке значительные оборонительные возможности.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: река Оскол

В открытых источниках также освещается контрнаступление вдоль реки Оскол на северо-востоке Харьковской области. Один из источников утверждает, что украинские войска пытались прорваться через границу Харьковской и Луганской областей, конкретное место не уточняется.

Напомним, что, по данным ISW, потеря Лимана обернется для российских войск в Донецкой и Луганской областях серьезными последствиями — это чревато обрушением еще одной линии фронта.

Ранее Фокус сообщал, что Россия перебросила в Украину 80% войск из северных гарнизонов. От российской группировки у границ балтийских стран и Финляндии, которая насчитывала порядка 30 тыс. военных, уже практически ничего не осталось.