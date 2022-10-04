Зеленский подписал отказ от проведения каких-либо переговоров с Путиным (фото)

Президент ввел в действие решение СНБО, которое было принято в ответ на официальную аннексию Россией украинских областей.

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Украина считает невозможным проведение переговоров по урегулированию войны с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

Как известно, 30 сентября проходило срочное заседание СНБО из-за подписания Россией соглашения об официальной аннексии оккупированных украинских территорий.

В ответ на действие Кремля Совет нацбезопасности констатировал невозможность проведения мирных переговоров с РФ по урегулированию полномасштабной войны, пока президентом страны-агрессора является Владимир Путин.

Своим указом глава государства Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение СНБО от 30 сентября.

"Учитывая результаты заседания Ставки Верховного Главнокомандующего и заслушав членов Совета нацбезопасности и обороны Украины, СНБО постановил: констатировать невозможность проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным; одобрить текст общего обращения президента Украины, главы Верховной Рады и премьер-министра в Организацию Североатлантического договора (заявка на вступление в НАТО по ускоренной процедуре — ред.)", — говорится в решении ведомства, которое вступило в силу в соответствии с указом главы государства.

[ + – ] Зеленский подписал указ о невозможности проводить переговоры с Путиным

Стоит отметить, что еще до проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины Владимир Зеленский заявлял о нежелании садиться за стол переговоров со страной, которая выдвигает ультиматумы. Глава государства предположил, что мирный диалог может быть возобновлен после того, как ВСУ деоккупируют все захваченные регионы.

30 сентября во время торжественного заседания в Кремле Владимир Путин подписал соглашение об аннексии Россией оккупированных украинских областей. В ответ на действия Москвы Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, по итогам которого Украина ввела новые санкции против страны-агрессора и подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также не исключал, что Украина может сесть за стол переговоров с Россией для обсуждения контрибуций и репараций, которые Кремль будет выплачивать после полномасштабного вторжения.