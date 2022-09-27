Украина готова к переговорам с РФ по двум темам: Данилов озвучил детали

По словам секретаря СНБО, со страной-агрессором Киев готов говорить только о контрибуциях и репарациях. При этом сам процесс переговоров не остановит выполнение задач по "дефрагментации РФ".

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Украина всегда выступала за переговоры с Россией по двум пунктам — контрибуциям и репарациям. Об этом написал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в Twitter.

Чем дольше Россия оттягивает эти переговоры, тем больше становятся суммы, добавил сектетарь.

"Украина никогда не была против переговоров с РФ… относительно контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем хуже условия", – подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России выполнят в полном объеме по планам и графикам.

Чем отличаются контрибуции от репараций?

Репарации — это полное или частичное возмещение материального ущерба от войны. Платится в основном в денежной форме. Репарации получает страна, которая выиграла в войне от потерпевшего поражение в войне.

Контрибуция — платежи, которые налагаются на проигравшее государство в пользу победителя. Во время войны их платит население занятой территории, а после конца войны — правительство побежденной страны.

Напомним, что Украина собирается взыскать с России репарации на сумму не менее 300 млрд долларов. Эти деньги — эквивалент замороженных активов Банка РФ в странах "Большой семерки".

Западные партнеры лишили Россию возможности распоряжаться около 500 млрд долларов, эти деньги заморозили в качестве санкций за развязанную войну в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля подписал указ о создании Совета по послевоенному восстановлению Украины. Руководить им будут глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер Денис Шмыгаль.