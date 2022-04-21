Зеленский подписал указ о создании Совета по восстановлению Украины

Руководить новосозданным органом будут премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Национальной Рады по вопросам восстановления Украины от последствий войны, сообщается на сайте Офиса Президента.

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Из текста Указа президента следует, что Нацрада по вопросам восстановления от последствий войны будет сформирована в течение двух недель, когда Кабинет Министров Украины определит орган, который будет выполнять информационно-аналитическое обеспечение работы. Указ о создании нового органа вступил в силу со дня его подписания.

В положении про Национальный совет по вопросам восстановления говорится, что новая структура будет консультативно-совещательным органом при президенте Украины. Среди основных задач нового государственного органа определены:

разработка плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию Украины, который, в частности, будет предусматривать восстановление и развитие всей инфраструктуры и военно-промышленного комплекса, структурную модернизацию и перезапуск экономики, меры по преодолению безработицы, поддержке семей с детьми, уязвимых слоев населения, лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны, восстановления и сохранения объектов культурного наследия;

определение и наработка предложений по приоритетным реформам, принятие и реализация которых необходимы в военный и послевоенный периоды;

подготовка стратегических инициатив, проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективной работы и восстановления Украины в военный и послевоенный периоды.

Непосредственными руководителями Нацрады по восстановлению Украины будут глава Офиса Президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В то же время, должностной состав Совета будет утвержден непосредственно президентом Украины.

Ранее Фокус сообщал, что на восстановление территорий, которые были освобождены от российских войск, Кабинет министров Украины выделил первый миллиард гривен из резервного фонда. Распределять средства будут местные ОВА. Киевская область получит 400 млн грн, Черниговская — 250 млн, Сумская – 250 млн, Житомирская – 100 млн.