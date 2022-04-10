Из резервного фонда выделили 1 млрд грн на восстановление освобожденных от ВС РФ территорий

Распределять средства будут местные ОВА. Киевская область получит 400 млн грн, Черниговская — 250 млн, Сумская – 250 млн, Житомирская – 100 млн.

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На восстановление территорий, которые были освобождены от российских войск Кабинет министров Украины выделил первый миллиард гривен из резервного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и восстановление инфраструктуры, которая пострадала больше всего.

Средства распределили между четырьмя областями:

Киевская — 400 млн грн

Черниговская – 250 млн

Сумская – 250 млн

Житомирская – 100 млн

Эти средства будут потрачены на восстановление инженерных сетей и систем, в частности, отопления, газо-, водо- и электроснабжения. К тому же, в подвергшихся российской агрессии населенных пунктах требуется провести разборку разрушений, отремонтировать кровлю, заменить окна и двери.

Распределять средства будут областные военно-гражданские администрации. Руководить процессом будет Министерство развития общин и территорий.

Ранее Фокус сообщал, что на черниговском пляже "Золотой берег" сотрудники ГСЧС обезвредили 6 снарядов от российских "Ураганов". Часть ракет нашли в воде, а другие находились на территории пляжа. Еще один снаряд был найден вблизи леса.