З резервного фонду виділили 1 млрд. грн. на відновлення звільнених від ЗС РФ територій

Розподілятимуть кошти місцеві ОВА. Київська область отримає 400 млн грн, Чернігівська — 250 млн, Сумська — 250 млн, Житомирська --100 млн.

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На відновлення територій, звільнених від російських військ Кабінет Міністрів України виділив перший мільярд гривень із резервного фонду. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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Зазначається, що кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та відновлення інфраструктури, яка найбільше постраждала.

Кошти розподілили між чотирма областями:

Київська — 400 млн грн

Чернігівська — 250 млн

Сумська — 250 млн

Житомирська — 100 млн

Ці кошти будуть витрачені на відновлення інженерних мереж та систем, зокрема, опалення, газо-, водо- та електропостачання. До того ж, у населених пунктах, що зазнали російської агресії, потрібно провести розбирання руйнувань, відремонтувати покрівлю, замінити вікна та двері.

Розподілятимуть кошти обласні військово-цивільні адміністрації. Керуватиме процесом Міністерство розвитку громад та територій.

Раніше Фокус повідомляв, що на чернігівському пляжі "Золотий берег" співробітники ДСНС знешкодили 6 снарядів від російських "Ураганів". Частину ракет знайшли у воді, інші були на території пляжу. Ще один снаряд було знайдено поблизу лісу.