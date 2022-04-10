На пляжі у Чернігові рятувальники знешкодили 6 снарядів від російських "Ураганів"
Частину ракет було знайдено у воді, решту — на території пляжу. Уламки ще однієї ракети знайшли поряд із лісом.
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У неділю, 10 квітня, рятувальники з Державної служби надзвичайних ситуацій після огляду пляжу у Чернігові виявили і вилучили шість російських снарядів, випущених реактивною системою залпового вогню "Ураган". Про це повідомляється в Telegram-каналі ДСНС.
"На міському пляжі "Золотий берег" у Чернігові піротехніки ДСНС вилучили 6 ракет від реактивної системи залпового вогню "Ураган", — йдеться у публікації відомства. Зазначається також, що деякі з цих ракет рятувальники дістали з води, а решту знайшли на пляжному піску.
Співробітники ДСНС розпочали огляд прилеглої до пляжу території та берега 9 квітня, а в неділю, 10 квітня, снаряди вдалося витягти.
Ще одну ракету знайшли поблизу лісу, поруч із міським парком культури та відпочинку.
Рятувальники продовжують роботи з очищення боєприпасів території Чернігова та області.
Раніше Фокус повідомляв, що внаслідок ракетних ударів по Дніпру зруйновано аеропорт та місцеві об'єкти інфраструктури. За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, у Новопавлівці один мирний житель загинув після того, як узяв в руки касетний боєприпас. Чиновник попросив виявляти обережність, не брати до рук підозрілі предмети, а відразу викликати поліцію чи ДСНС.