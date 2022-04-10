Ракетні удари по Дніпру: зруйновано аеропорт та інфраструктурні об'єкти

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Удень 10 квітня російські війська завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. Унаслідок цього практично зруйновано аеропорт у Дніпрі. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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"Дніпропетровщина. Знову ракетні удари по області. Три прильоти — на територію аеропорту в обласному центрі. Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем. П‘ятеро співробітників ДСНС постраждали", — зазначив Лукашук. Голова ДОР додав, що в Новопавлівці одна цивільна людина загинула, взявши до рук касетний боєприпас. Він закликав людей бути обачними та не чіпати підозрілі предмети, а викликати відразу поліцію чи ДСНС.

Тим часом голова ОДА Валентин Резніченко зазначив, що цього ж дня у Звонецькому влучили в інфраструктурний об‘єкт. На місці працюють рятувальники. Наразі точних даних про кількість жертв немає.

"І повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять", — написав Резніченко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, ніч з 9 на 10 квітня у Дніпрі була надскладною. За словами Миколи Лукашука, ворог вдарив кілька разів у різні куточки Дніпропетровщини.

Також Фокус писав про те, що мер Дніпра Борис Філатов закликав жінок з дітьми та людей літнього віку евакуюватися в більш безпечні регіони України.