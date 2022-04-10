"Надскладна ніч. Сім прильотів у Дніпро", — голова Дніпропетровської облради

Микола Лукашук повідомив про одного постраждалого, один зруйнований об'єкт інфраструктури та збиту ворожу ракету.

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Ніч із 9 на 10 квітня у Дніпропетровській області та самому Дніпрі була "надскладною", про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

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Надскладна ніч із неодноразовими сигналами тривоги. Ворог вдарив одразу кілька разів у різних куточках області. Сім прильотів у Дніпро вночі. Повністю зруйновано один об'єкт інфраструктури, співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Одна людина постраждала.. У Солонянській громаді в Дніпровському районі збили ракету. Уламки впали на дах будівлі фермерського господарства. Постраждалих немає.

"Ворог нічого не може зробити на землі, бо в нас сильна оборона. Тому підло атакує з повітря, хоче посіяти паніку, змусити нас боятися. Але ми всі відбудуємо. Вистоємо, поборемо, переможемо. А окупанти, які руйнують нашу інфраструктуру, обов'язково відповідатимуть за свої вчинки", — зазначив Лукашук

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, що українські системи ППО в ніч на 10 квітня збили два російські безпілотники.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов рекомендував жінкам, дітям і людям похилого віку залишити місто. Він закликав не повертатися у Дніпро тих, хто залишив його раніше і повідомив, що через ескалацію на Донбасі квітень буде "гарячим".