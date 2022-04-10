"Сверхсложная ночь. Семь прилетов в Днепр", — глава Днепропетровского облсовета

Николай Лукашук сообщил об одном пострадавшем, одном разрушенном объекте инфраструктуры и сбитой вражеской ракете.

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Ночь с 9 на 10 апреля в Днепропетровской области и самом Днепре была "сверхсложной", об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

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"Сверхсложная ночь с неоднократными сигналами тревоги. Враг ударил сразу несколько раз в разных уголках области. Семь прилетов в Днепр ночью. Полностью разрушен один объект инфраструктуры, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Один человек пострадал. В Павлограде в результате вражеских ракетных обстрелов полностью разрушен объект инфраструктуры. В Солонянской громаде в Днепровском районе сбили ракету. Обломки рухнули на крышу строения фермерского хозяйства. Пострадавших нет. В Синельниковском районе сбит вражеский беспилотник", — написал Лукашук в своем Telegram-канале и попросил горожан и жителей области не игнорировать сирены, оповещающие о воздушной тревоге.

"Враг ничего не может сделать на земле, потому что у нас сильная оборона. Поэтому подло атакует с воздуха, хочет посеять панику, заставить нас бояться. Но мы все отстроим. Выстоим, поборем, победим. А оккупанты, которые разрушают нашу инфраструктуру, обязательно будут отвечать за свои поступки", – отметил Лукашук

Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что украинские системы ПВО в ночь на 10 апреля сбили два российских беспилотника.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал женщинам, детям и людям пожилого возраста покинуть город. Он призвал не возвращаться в Днепр тех, кто покинул его ранее и сообщил, что из-за эскалации на Донбассе апрель будет "горячим".