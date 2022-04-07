"Апрель будет горячим": мэр Днепра призвал жителей покинуть город (видео)

Борис Филатов рассказал, что в Днепр начали возвращаться люди целыми семьями, однако в ближайшее время не стоит возвращаться в город.

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Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал женщинам, детям, людям пожилого возраста покинуть город. Он также призвал не возвращаться в Днепр тем людям, которые покинули его после войны. По его словам, на Донбассе постепенно начинается эскалация, поэтому апрель будет "горячий". Об этом городской глава сообщил на брифинге.

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Борис Филатов также попросил уехать тех, кто не задействован на промышленных предприятиях и объектах критической инфраструктуры. Городской глава также отметил, что в Днепр начали возвращаться люди целыми семьями, однако попросил тоже этого не делать в ближайшее время. Кроме того, он рассказал, что в Днепропетровскую область приезжают много жителей Донбасса на эвакуационных поездах. Филатов попросил их не задерживаться, а уезжать в западные регионы Украины.

"Многие люди сейчас двигаются через наш областной центр. Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее большое количество людей едут по частному транспорту и автобусам. Рекомендую им двигаться дальше, в сторону Западной Украины, где в любом случае безопасно", — сказал он.

По его словам, в Днепре в штатном режиме работают больницы и коммунальные предприятия. В городе также есть запас лекарств на месяц, а еще ожидается медицинское оборудование с Израиля.

Напомним, 7 апреля "Укрзалізниця" добавила десятки рейсов на эвакуационные поезда из 3 городов Донецкой области из-за массового выезда людей. Поезда отправляются на запад Украины, в первую очередь свободные места будут предлагать для женщин и детей.

Ранее, 6 апреля Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Донбасса срочно выезжать из региона. Это связано с тем, что в скоре ситуация в городах Донецкой и Луганской области будет ухудшаться, а российские военные будут стрелять по мирным жителям.