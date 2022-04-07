Жители Донбасса массово уезжают: "Укрзалізниця" добавила рейсы на эвакуционные поезда (фото)

Жители Донецкой области смогут выехать из Славянска, Краматорска и Покровска на запад Украины.

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Жители восточных областей Украины начали массово покидать свои дома из-за угрозы начала операции российских военных по захвату Донбасса в ближайшее время. Они выезжают на эвакуационных поездах, которые запускает компания "Укрзалізниця". Соответсвующее фото сделал фотограф французского новостного агентства "AFP France".

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Национальный перевозчик анонсировал эвакуационные поезда из 3 городов Донецкой области: Покровска, Краматорска и Славянска. Они бесплатные, однако приоритет будет предоставляться женщинам и детям. Также в поезд можно будет взять с собой животных. Громоздкие вещи могут быть недопущенные на поезд из-за недостатка места.

Рейсы из Покровска 7 апреля

12:30 во Львов;

13:00 в Черновцы;

14:30 во Львов;

16:30 в Чоп.

Рейсы из Краматорска

15:30 поезд №138 в Хмельницкий;

16:00 поезд №276 во Львов;

17:30 поезд №280 во Львов;

18:00 №278 во Львов.

Утром из города выехали еще 3 поезда на запад Украины.

Рейсы из Славянска

​​18:00 поезд №142 во Львов.

Кроме того, жителям Славянска доступны все 4 проходящих рейсов из Краматорска.

Напомним, Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Донбасса как можно скорее эвакуироваться. По ее словам, в случае эскалации войска России будут стрелять по мирным жителям, а массированные обстрелы остановить практически невозможно.

Ранее, 3 апреля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко также призвал жителей Донецкой области покинуть свои дома. Он рассказал, что украинским военным будет проще уничтожать оккупантов, если в населенных пунктах не будет мирных жителей.