"Мы не сможем потом помочь": Верещук призвала жителей Донбасса немедленно эвакуироваться

По словам министра реинтеграции, в случае эскалации оккупанты будут стрелять по мирным жителям, а массированные обстрелы остановить практически невозможно.

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Жители Донецкой, Луганской и части Харьковской областей должны следить за сообщениями военно-гражданских администраций и в случае необходимости — немедленно эвакуироваться. Об этом в эфире телемарафона заявила глава Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, вывод ВС РФ из Киевской и Черниговской областей не было "жестом доброй воли", как это преподносит Россия. Верещук на фоне передислокации оккупантов призвала украинцев быть готовыми к эскалации конфликта.

"Надо немедленно принимать решение, если глава ВГА — а, например, председатели Луганской и Донецкой ВГА требуют покинуть и делают все, чтобы прошли эвакуации и мы каждый день это делаем. Надо делать (эвакуироваться — ред.)", — подчеркнула министр в эфире марафона.

Как предупреждает Верещук, жители прифронтовых городов в случае эскалации окажутся под огнем ВС РФ и власти Украины не смогут им ничем помочь, поскольку массированные обстрелы практически невозможно будет остановить.

"По своему опыту скажу: особенно Луганская и Донецкая области. Конечно же, часть Харьковской области. Надо эвакуироваться. Если есть такая возможность. А пока еще возможность есть", — подытожила глава Минреинтеграции.

Позже Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий в комментари изданию "Украинская правда" уточнило, что Ирина Верещук в своем заявлении ошибочно назвала Харьковскую область. По данным профильного ведомства, эвакуация населения из указанного региона в данный момент не нужна.

Напомним, 3 апреля глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко призвал эвакуироваться жителей Донецкой области. По его словам, подразделениям ВСУ будет проще отражать атаки противникать и наносить удары, если в прифронтовых населенных пунктах не будет гражданских лиц.

Также Фокус в своей статье разбирался, как украинцам проще эвакуироваться в Венгрию и какие необходимы документы для оформления статуса беженца.