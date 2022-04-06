Украинцы в Венгрии: как получить статус беженца, пособие, попасть на языковые курсы

С начала российского вторжения Венгрия приняла почти 400 тыс. украинских беженцев, однако на получение статуса временной защиты претендует менее 10 тыс. приехавших сюда людей. Фокус разбирался, почему так происходит, и насколько открыта Венгрия для украинцев.

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Во многих европейских странах вынужденные переселенцы из Украины не могут получить статус беженца, Евросоюз рекомендует им воспользоваться другой формой легализации в чужом государстве на период войны. Для этого были разработаны положения о предоставлении временной защиты сроком до трех лет.

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Несмотря на то, что сначала Венгрия выступила против такого решения, в итоге правительство присоединилось к общеевропейской директиве.

Что такое статус временной защиты для беженцев в Венгрии и как его получить

Украинцы в Венгрии могут получить статус временной защиты, иначе — статус просителя убежища (на венгерском — menedékes státusz), который дает возможность работать и претендовать на жилье, а также открывает для детей доступ к образованию.

Статус действует до 1 июня 2022 года, но может быть продолжен, если ситуация в Украине не улучшится.

Заявку на получение статуса в Венгрии можно подать в любом бюро Венгерской дирекции миграционной службы и гражданства (их адреса можно найти по ссылке), с собой надо взять паспорт и фотографию.

Формально у миграционной службы Венгрии есть 45 дней для рассмотрения прошения. Получить консультацию о статусе временной защиты можно в Венгерской хельсинской группе либо по телефону круглосуточной горячей линии 1818 (информацию дадут на украинском языке).

Важно: статус временной защиты не дает возможности путешествовать в границах Евросоюза либо проживать за пределами Венгрии.

При необходимости просителю убежища должны предоставить жилье, питание и медицинскую помощь.

Получив временную защиту, украинцы могут трудоустраиваться на определенные виды работ без дополнительного разрешения (так называемый список профессий с дефицитом рабочей силы). Сейчас просители убежища могут оформить разрешение на работу по упрощенной процедуре.

Финансовая помощь для беженцев из Украины в Венгрии

Украинцы, которые получили статус временной защиты в Венгрии, могут рассчитывать на ежемесячную финансовую поддержку от государства в размере 22,8 тыс. форинтов (2 тыс. грн), на ребенка выплачивается 13,7 тыс. форинтов (1,2 тыс. грн).

Если человек нуждается в пособиях, он должен сообщить об этом в Дирекцию миграционной службы во время подачи заявки, однако после трудоустройства вынужденный переселенец теряет свое право на ежемесячную поддержку.

[ + – ] Получив временную защиту, украинцы могут трудоустраиваться на определенные виды работ без дополнительного разрешения Фото: pexels.com

Украинцы также могут бесплатно обучаться венгерскому языку — государство обеспечивает им 520 часов языковых курсов.

Статус беженца в Венгрии: какие права он дает украинцам

В то же время, власти Венгрии со своей стороны все же советуют приезжим оформлять официальный статус беженца (на венгерском — menekült). На него можно подаваться даже после того, как человек получил статус временной защиты. Это даст украинцам такие же права, какие есть у венгерских граждан, в том числе интеграцию в местный рынок труда, рассказала журналистам Александра Сенткирали, спикер правительства Венгрии.

Беженцам в Венгрии доступна бесплатная медицинская помощь на протяжении полугода после получения статуса, детям гарантируется бесплатное дошкольное и школьное образование.

Кроме того, статус беженца в Венгрии дает право претендовать на венгерское гражданство уже через три года жизни в стране.

Украинцы в Венгрии: почему многие стремятся уехать дальше

С 24 февраля по 31 марта в Венгрию въехало 375 тыс. украинцев, бегущих от войны. Но, как пишут местные СМИ, большинство мигрантов не остается в стране, а отправляется дальше.

Месяц назад, 1 марта, руководитель отдела миграционной помощи Андраш Зиверт сообщил, что 90% переселенцев остаются в Венгрии лишь на несколько дней, чтобы прийти в себя — а потом уезжают в Австрию или Германию. По его словам, перед венгерским правительством стоит задача разместить максимум 10 тыс. беженцев.

Действительно, Венгерская хельсинская группа на днях сообщила, что по состоянию на 27 марта в миграционную службу за статусом временной защиты обратилось лишь 7749 человек.

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Позиция Будапешта. Почему Венгрия не желает нам помогать?

Правозащитники открыто критикуют венгерское правительство за то, что украинцам в пограничных пунктах умышленно не предоставляют информацию о том, как и куда обращаться за статусом временной защиты и какая помощь предусмотрена в Венгрии для переселенцев.

Из-за незнания языка многим бегущим от войны гражданам Украины тяжело самостоятельно отыскать все необходимые данные. И это одна из главных причин, почему украинцы предпочитают уезжать из Венгрии в те страны, где процедура предоставления статуса более понятна и прозрачна.

В конце марта правительство открыло пункт регистрации в Олимпийском спортивном центре, где украинцы могут получить социальные услуги и узнать об условиях для беженцев в Венгрии. Общественники считают, что руководство страны с этой инициативой запоздало на месяц. До этого регистрация прибывающих в Венгрию беженцев происходила на двух железнодорожных вокзалах в Будапеште, где особых условий для приезжающих людей организовано не было.

Данных о том, сколько переселенцев из Украины обустроилось в стране, а сколько использовало Венгрию как транзитный пункт, пока нет.

Жилье для беженцев в Венгрии: международные сайты и местные группы

Как и в Польше, в Венгрии огромную роль по размещению украинцев взяли на себя волонтеры и общественные организации, в том числе "Католический Каритас" и венгерское отделение Красного креста.

Самым большим пунктом приема украинских беженцев в Венгрии стал хостел в Уйпеште — одном из районов Будапешта, где миграционная служба арендовала рабочее общежитие для поселения прибывающих людей. В первые же туда заехало около трехсот женщин и детей, но украинцы остаются буквально на один-два дня, чтобы отдохнуть с дороги, привести себя в порядок и распланировать дальнейший маршрут или выработать собственный алгоритм действий. Общежитие связали горячей линией с двумя городскими вокзалами, куда в основном прибывают украинские беженцы.

[ + – ] Украинцы, которые получили статус временной защиты в Венгрии, могут рассчитывать на ежемесячную финансовую поддержку от государства в размере 22,8 тыс. форинтов Фото: pexels.com

Временный вариант размещения в стране можно поискать на карте MapaHelp (здесь собрана информация со всего мира) либо на международной платформе Ukraine Take Shelter, где в строке поиска надо вбить город, и ресурс подыщет там свободные места. Аналогичная платформа Shelter UKR на сегодняшний день выдает 587 возможных вариантов жилья. Больше всего (210) закономерно находятся в Будапеште, но предложения можно найти на территории практически всей страны — как в городах, так и в небольших поселениях. Каждый вариант сопровождается коротким досье — сколько людей готовы принять, есть ли ограничения по времени нахождения, можно ли приезжать с детьми или домашними животными.

Такие запросы и предложения также есть в местной волонтерской группе в Facebook, здесь же можно поискать работу и узнать об условиях для беженцев в Венгрии.

Трудоустройство в Венгрии для украинцев: поддержка работодателей

Венгрия способствует трудоустройству украинцев в стране, поддерживая местных работодателей. Они получают определенные денежные компенсации, однако для этого должен соблюдаться ряд правил, пишет венгерский HR Portal. Основным требованием со стороны государства является предоставление работодателем жилья для переехавших людей, а само трудоустройство обязательно происходит на территории Венгрии.

Работник должен работать не менее 20 часов в неделю. За это государство выплачивает 50% от суммы, потраченной на размещение соискателя или его проезд к месту работы, но не более 60 тыс. форинтов в месяц (5,3 тыс. грн). Максимальный срок такой компенсации составляет один год, но по запросу может быть продлен до двух лет.

Где искать работу в Венгрии

Одним из самых крупных порталов по поиску вакансий в Венгрии является jobinfo.hu, но без знания венгерского языка найти подходящую работу сложно.

На волонтерском сайте Support Ukraine есть список рабочих вакансий, описание части из них продублировано на украинском языке.

В Facebook есть специализированная группа "Робота для українців-біженців". Так, пользователи сообщают, что компания TESCO готова трудоустраивать украинцев в свои магазины в столице страны, пригороде и пограничных городах. Людей ищут на позиции продавцов, помощников продавцов и кассиров (для этой работы обязательно знание венгерского языка). А в сообщении от 30 марта анонсируется набор сотрудников на завод Valeo без знания венгерского языка, но владеющих английским.

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