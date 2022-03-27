Позиция Будапешта. Почему Венгрия не желает нам помогать?

"С одной стороны, Виктор Орбан осуждает Россию. Но с другой стороны, он играет на чувствах консервативного электората, пугая его войной и объясняя, почему Будапешт не может занимать определенную позицию или втягиваться в войну". Мнение.

Есть как минимум три фактора, влияющих на позицию Венгрии по Украине и РФ:

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Грядущие парламентские выборы, которые Виктор Орбан очень хочет выиграть, и на которых он впервые может реально проиграть. Против него оппозиция выставила такого же консерватора, только помоложе. Газовый вопрос, являющийся ключевым в политической повестке партии Орбана и для п.1. Идеологическое позиционирование правящей партии на основе равноудаленности от главных центров влияния на Западе — США и Евросоюза. При этом большое влияние на позицию Будапешта оказывает позиция Берлина.

В своей предвыборной агитации Виктор Орбан использует войну в Украине в двух ипостасях: как воспроизведение условного "1956 года" и как "ужас, который нас не должен коснуться".

То есть, с одной стороны, он осуждает Россию. Но с другой стороны, он играет на чувствах консервативного электората, пугая его войной и объясняя, почему Будапешт не может занимать определенную позицию или втягиваться в войну.

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При этом, Венгрия действительно сделала много для приема беженцев. Учитывая позицию правящей партии относительно миграции, это был широкий и необычный жест для Орбана. Однако вопросы, связанные с непосредственной военной помощью Украине, жестко им пресекаются.

Главная причина "колеблющейся" позиции Венгрии по поводу военного противодействия РФ — это боязнь прямой конфронтации и втягивания в конфликт, а также зависимость от российского газа.

Успев договориться с РФ о поставках газа по нормальным ценам в октябре 2021 года, Орбан хочет, чтобы так оставалось и дальше, ибо это влияет на благополучие домохозяйств и настроения его же электората перед выборами в апреле. Большая часть импортного газа в Венгрии — это российский.

Кроме того, Орбан очень долго выстраивал квази-автономистскую от ЕС и НАТО политику, в которой у Будапешта всегда было свое мнение, иногда — совместное с остальными странами "Вышеградской четверки", часто в противовес либеральным силам на Западе.

Происходящее сейчас угрожает сломать эту построенную Орбаном идиллию. Он не хочет усиления тех групп влияния, которые ратуют за усиление роли наднациональных структур, особенно когда речь идет о вопросах войны и мира.

Таким образом, нельзя назвать позицию Венгрии "пророссийской", поскольку это будет чрезмерным упрощением. Однако нельзя ее назвать и "антироссийской", так как никаких дополнительных резких шагов в отношении Москвы Будапешт не предпринимает.

Позиция Венгрии — это эгоистичный прагматизм в условиях предвыборной кампании, которая реально влияет на риторику и решения правительства, также как это происходит сейчас во Франции.

И надо сказать, что его прагматичная позиция работает. Избирателям она нравится, и рейтинги партии "Фидес" растут. Они на 2% опережают оппозицию.

И последнее.

Отказ Венгрии поддерживать эмбарго на импорт российских газа и нефти, а также на введение миротворцев НАТО в Украину — это не только позиция Будапешта и больше никого. Не стоит обманываться.

Здесь венгры выражали позицию целой группы стран, которая точно также не желает \ не может ни отказаться от российских энергоносителей, ни втягиваться в войну с РФ. Это и Германия, и Нидерланды, и Австрия, и Италия, и еще ряд государств, которые просто не говорили об этом.

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