Макрон сдает Африку без боя. Почему невозможно сделать Францию great again

Related video

Немножко про уход французов из Африки.

Французские войска окончательно покинули Чад, передав военные базы местному правительству. Последней передали военную базу в столице Нджамене. Закончилась целая эпоха, тянувшаяся в этой стране с 1960 года.

Итого, за последние 3 года Франция была вынуждена покинуть Чад, Нигер, Мали, Буркина-Фасо. На очереди завершение вывода войск из Кот д`Ивуара и Сенегала, откуда их тоже попросили в прошлом году.

Важно

Россия победила Францию? Пророссийские диктаторы в Африке создали свой союз — что это значит для мира

Причем, если в Мали, Буркина-Фасо и Нигере это произошло после силовой смены власти антифранцузского характера, то другие страны просто следуют тренду, ухватившись за исторический момент, когда это можно сделать.

На наших глазах рушится система союзов и партнерств, которую Париж выстраивал после 1959 года в качестве альтернативы развалившейся колониальной системы, которую Франция уже не могла и не хотела тянуть на себе.

На постепенную эрозию французского военного присутствия в Африке повлияло несколько событий:

развитие малых и средних государств Африки, что придало им большую уверенность в себе и желание забрать контроль над частью внутренней и внешней политики

появление альтернативных центров силы, на которые могли ориентироваться африканские государства: Россия, Китай, США, Турция, Саудия, ОАЭ, Израиль, Иран, Марокко, Япония, Южная Корея, Индия и пр. Это создало пространство возможностей и расширило вариации во внешней политике.

события 2011-2012 гг на Ближнем Востоке и в Северной Африке, приведшие к развалу Ливии, ослаблению Судана и росту исламских экстремистских настроений, подпитывавших местных джихадистов, с которыми не справились французы, породив сильный протест, наслаивавшийся на уже существовавшем антифранцузском ресентименте. Провал французской операции "Бархан" (2014-2022) стал точкой отсчета.

более широкое разочарование в восприятиях (и правильных, и ошибочных) Запада, западного мира, западных ценностей и западных идеалов, помноженное на серию неудачных внешних интервенций (Сомали, Ливия, Ирак, Йемен) и пассивность западных стран в Африке в плане медийной, социо-культурной и гуманитарной политики.

запоздалое понимание Парижем того, что отношения с Африкой надо перестраивать полностью, уходя от партнерства в области безопасности и обороны, в сторону гуманитарной, социальной и инфраструктурной политики, которую проводит тот же Китай. Администрация Э. Макрона, тем не менее, поняла это, и уже коммуницирует этот вопрос грамотнее, но спасти их военные базы уже нельзя было.

Российский фактор, на мой взгляд, в этих событиях играет второстепенную роль. Москва вовремя поняла, что происходит, и просто этим пользуется так, как умеет, но в ограниченном формате, потому что ресурсов не хватает, и они далеко не единственные игроки на континенте.

Важно

Макрон теряет Габон. Как Китай и Россия забирают Африку у слабой Франции

Соответственно, предлагаю уходить от рассмотрения региональных событий в Африке исключительно сквозь призму "рук Кремля". Это не имеет практического смысла, не отображает политические реалии, не помогает развивать глубокую аналитику, и не поощряет принятие качественных и грамотных решений, на основе широкой картинки.

Сама Франция постепенно смещает свой фокус с Западной и Центральной Африки на англофонную часть континента, усиливая связи с Нигерией и ЮАР, и сохраняя базы в Джибути и Габоне. В Северной Африке наблюдается та же история: связи с Алжиром рвутся, а с Марокко наоборот усиливаются. Это логично, ибо make France great again уже невозможно, вернуть прежний авторитет времен Де Голля нельзя, а экономически интересы Парижа смещаются на юг и восток континента.

Таким образом, франкофонная Африка теряет историческую связь со своей бывшей метрополией и становится ареной для конкуренции новых игроков: РФ, КНР, Индии, Турции, монархий Залива, Ирана и т.д.

Как-то так.

Источник.