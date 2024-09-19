Индия за Россию и против Китая: почему Украине нельзя рассчитывать на такого союзника

Related video

В мае 2022 года мы вместе с Алиной Гриценко написали доклад о позиции и интересах Индии относительно нашей войны с Россией. Видя, как сейчас снова поднимается тема Индии и ее роли в возможных переговорах, напомню основные тезисы нашего доклада:

1. Индия считает, что война должна завершиться дипломатическим путем и на переговорах. Уважать надо суверенитет и территориальную целостность всех стран-членов ООН, а нейтралитет должен признаваться как суверенное право государств. При этом в Индии считают, что резкий слом мирового баланса сил неприемлем и его надо сохранить.

2. Связи Индии с Россией держатся на нескольких компонентах:

устоявшемся в массовом сознании образа РФ как "старого друга";

антизападном ресентименте среди части населения;

доминировании более реалистичного и консервативного взгляда на международную политику;

нечетким и непонятным до конца образом Украины для индийского общества.

3. Ключевые интересы Индии в контексте войны в Украине:

сохранение статуса регионального лидера в Южной Ази;

получение статуса глобального игрока в полицентричном (а не западном) мировом порядке;

ослабление РФ до статуса сырьевого придатка и младшего партнера КНР не выгодно;

увеличение импорта российских энергоносителей, пользуясь хорошими скидками, а также для недопущения монополизации этих потоков Китаем;

неприсоединение к западным санкциям против РФ по политико-идеологическим причинам, не связанным с Украиной;

возможный заход на российский рынок вместо ушедших западных компаний;

уменьшение зависимости от РФ в области ВПК, пользуясь санкциями Запада, за счет диверсификации.

Главный вывод:

"Украина вряд ли сможет радикально изменить свою индийскую политику или заручиться полной поддержкой Индии своей позиции против РФ, поскольку большая часть причин, обуславливающих нынешнее позиционирование Индии в контексте войны, не имеют отношения к Украине, а иногда даже к России, и на них Украина не имеет влияния. В кратко- и среднесрочной перспективе Украине следует сосредоточиться на образовательно-гуманитарном сотрудничестве, установлении регулярного политического диалога и развития тесных академических связей между странами.

Индия поддержит любые мирные переговоры по Украине, и, возможно, даже попробует помочь их продвигать на международном уровне. Выступать посредником Дели не сможет по внутриполитическим причинам. Кроме того, затягивание войны ставит Индию в неудобное положение относительно стран ЕС, в поддержке которых Дели заинтересован в противовес Китаю".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно