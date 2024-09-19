Індія за Росію і проти Китаю: чому Україні не можна розраховувати на такого союзника
Україна навряд чи зможе розраховувати на підтримку Індії як політичного союзника, попереджає міжнародний оглядач Ілія Куса. Інтереси та цілі цієї країни абсолютно не передбачають антиросійського позиціонування.
У травні 2022 року ми разом з Аліною Гриценко написали доповідь про позицію та інтереси Індії щодо нашої війни з Росією. Бачачи, як зараз знову піднімається тема Індії та її ролі в можливих переговорах, нагадаю основні тези нашої доповіді:
1. Індія вважає, що війна має завершитися дипломатичним шляхом і на переговорах. Поважати треба суверенітет і територіальну цілісність усіх країн-членів ООН, а нейтралітет має визнаватися як суверенне право держав. При цьому в Індії вважають, що різкий злам світового балансу сил неприйнятний і його треба зберегти.
2. Зв'язки Індії з Росією тримаються на кількох компонентах:
- усталеному в масовій свідомості образу РФ як "старого друга";
- антизахідний ресентимент серед частини населення;
- домінування більш реалістичного і консервативного погляду на міжнародну політику;
- нечітким і незрозумілим до кінця образом України для індійського суспільства.
3. Ключові інтереси Індії в контексті війни в Україні:
- збереження статусу регіонального лідера в Південній Азії;
- отримання статусу глобального гравця в поліцентричному (а не західному) світовому порядку;
- ослаблення РФ до статусу сировинного придатка і молодшого партнера КНР не вигідне;
- збільшення імпорту російських енергоносіїв, користуючись хорошими знижками, а також для недопущення монополізації цих потоків Китаєм;
- неприєднання до західних санкцій проти РФ з політико-ідеологічних причин, не пов'язаних з Україною;
- можливий захід на російський ринок замість західних компаній, що пішли;
- зменшення залежності від РФ у галузі ВПК, користуючись санкціями Заходу, за рахунок диверсифікації.
Головний висновок:
"Україна навряд чи зможе радикально змінити свою індійську політику або заручитися повною підтримкою Індії своєї позиції проти РФ, оскільки більша частина причин, що зумовлюють нинішнє позиціювання Індії в контексті війни, не мають стосунку до України, а іноді навіть до Росії, і на них Україна не має впливу. У коротко- та середньостроковій перспективі Україні слід зосередитися на освітньо-гуманітарному співробітництві, встановленні регулярного політичного діалогу та розвитку тісних академічних зв'язків між країнами.
Індія підтримає будь-які мирні переговори щодо України, і, можливо, навіть спробує допомогти їх просувати на міжнародному рівні. Виступати посередником Делі не зможе з внутрішньополітичних причин. Крім того, затягування війни ставить Індію в незручне становище щодо країн ЄС, у підтримці яких Делі зацікавлений на противагу Китаю".
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