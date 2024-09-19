Індія за Росію і проти Китаю: чому Україні не можна розраховувати на такого союзника

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У травні 2022 року ми разом з Аліною Гриценко написали доповідь про позицію та інтереси Індії щодо нашої війни з Росією. Бачачи, як зараз знову піднімається тема Індії та її ролі в можливих переговорах, нагадаю основні тези нашої доповіді:

1. Індія вважає, що війна має завершитися дипломатичним шляхом і на переговорах. Поважати треба суверенітет і територіальну цілісність усіх країн-членів ООН, а нейтралітет має визнаватися як суверенне право держав. При цьому в Індії вважають, що різкий злам світового балансу сил неприйнятний і його треба зберегти.

2. Зв'язки Індії з Росією тримаються на кількох компонентах:

усталеному в масовій свідомості образу РФ як "старого друга";

антизахідний ресентимент серед частини населення;

домінування більш реалістичного і консервативного погляду на міжнародну політику;

нечітким і незрозумілим до кінця образом України для індійського суспільства.

3. Ключові інтереси Індії в контексті війни в Україні:

збереження статусу регіонального лідера в Південній Азії;

отримання статусу глобального гравця в поліцентричному (а не західному) світовому порядку;

ослаблення РФ до статусу сировинного придатка і молодшого партнера КНР не вигідне;

збільшення імпорту російських енергоносіїв, користуючись хорошими знижками, а також для недопущення монополізації цих потоків Китаєм;

неприєднання до західних санкцій проти РФ з політико-ідеологічних причин, не пов'язаних з Україною;

можливий захід на російський ринок замість західних компаній, що пішли;

зменшення залежності від РФ у галузі ВПК, користуючись санкціями Заходу, за рахунок диверсифікації.

Головний висновок:

"Україна навряд чи зможе радикально змінити свою індійську політику або заручитися повною підтримкою Індії своєї позиції проти РФ, оскільки більша частина причин, що зумовлюють нинішнє позиціювання Індії в контексті війни, не мають стосунку до України, а іноді навіть до Росії, і на них Україна не має впливу. У коротко- та середньостроковій перспективі Україні слід зосередитися на освітньо-гуманітарному співробітництві, встановленні регулярного політичного діалогу та розвитку тісних академічних зв'язків між країнами.

Індія підтримає будь-які мирні переговори щодо України, і, можливо, навіть спробує допомогти їх просувати на міжнародному рівні. Виступати посередником Делі не зможе з внутрішньополітичних причин. Крім того, затягування війни ставить Індію в незручне становище щодо країн ЄС, у підтримці яких Делі зацікавлений на противагу Китаю".

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