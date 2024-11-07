У Трампа буде свій "план перемоги": який сценарій закінчення війни світить Україні

Перемога Трампа.

Я неодноразово говорив, що для України в стратегічному сенсі нічого не зміниться. Логіка керованої ескалації та локалізації війни є спільною як для республіканців, так і для демократів. Як і тренд на скорочення зовнішньої допомоги. Трамп узагалі про це говорив багато й упевнено, і особливо його віцепрезидент Джей Ді Венс.

За Трампа спосіб збереження цієї логіки буде більш ексцентричним і різким. За Гарріс ця історія б затягнулася і була б складнішою. Але перетинати "червоні лінії" американці в будь-якому разі не стали б, тому що вони не божевільні і дуже точно розуміють свої інтереси. Питання тільки в методах їх досягнення.

Нашою помилкою є ставка на вибори в США як якийсь game-changer, якого насправді немає. Стратегічні пріоритети США лежать не в ядерній війні з Росією і не в розвалі Росії на багато держав, а на стримуванні та ослабленні РФ через керований конфлікт з надією на нормалізацію відносин у довгостроковій перспективі на противагу Китаю.

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У цій рамці немає тієї "перемоги", яку ми бачимо як ідеальний сценарій завершення війни. Як і адміністрація Байдена в нього не вірила, так і потенційна адміністрація Трампа в нього тим паче не віритиме. Це добре показав останній візит президента Зеленського до США.

Відповідно, якщо ми хочемо активної ролі США в завершенні війни, нам треба або якимось чином переконати Трампа зробити все, що ми хочемо, і радикально змінити його сприйняття ситуації, або представити інший план, підігнавши його під його інтереси і бачення конфлікту. Але це вже буде не наша "формула перемоги", а якийсь інший компромісний варіант.

Тому видихайте і не посипайте голову попелом. Точно буде весело (це ж Трамп), але на мій погляд, стратегічно, розвороту на 180 градусів у Вашингтона не буде. А віра у "фіолетові промені" і магічні способи швидкого і вигідного завершення війни тільки посилить розчарованість і поляризацію в суспільстві.

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