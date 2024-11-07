У Трампа будет свой "план победы": какой сценарий окончания войны светит Украине

Победа Трампа.

Я неоднократно говорил, что для Украины в стратегическом смысле ничего не изменится. Логика управляемой эскалации и локализации войны является общей как для республиканцев, так и для демократов. Как и тренд на сокращение внешней помощи. Трамп вообще об этом говорил много и уверенно, и особенно его вице-президент Джей Ди Вэнс.

При Трампе способ сохранения этой логики будет более эксцентричным и резким. При Харрис эта история бы затянулась и была бы более сложной. Но пересекать "красные линии" американцы в любом случае не стали бы, потому что они не сумасшедшие и очень точно понимают свои интересы. Вопрос только в методах их достижения.

Нашей ошибкой является ставка на выборы в США как некий game-changer, которого на самом деле нет. Стратегические приоритеты США лежат не в ядерной войне с Россией и не в развале России на много государств, а на сдерживание и ослабление РФ через управляемый конфликт с надеждой на нормализацию отношений в долгосрочной перспективе в противовес Китаю.

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В этой рамке нет той "победы", которую мы видим как идеальный сценарий завершения войны. Как и администрация Байдена в него не верила, так и потенциальная администрация Трампа в него тем более не будет верить. Это хорошо показал последний визит президента Зеленского в США.

Соответственно, если мы хотим активной роли США в завершении войны, нам надо либо каким-то образом убедить Трампа сделать все, что мы хотим, и радикально изменить его восприятие ситуации, либо представить другой план, подогнав его под его интересы и видение конфликта. Но это уже будет не наша "формула победы", а какой-то другой компромиссный вариант.

Поэтому выдыхайте и не посыпайте голову пеплом. Точно будет весело (это ж Трамп), но на мой взгляд, стратегически, разворота на 180 градусов у Вашингтона не будет. А вера в "фиолетовые лучи" и магические способы быстрого и выгодного завершения войны только усилит разочарованность и поляризацию в обществе.

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