Теория безумца в исполнении Трампа. Америка заслужила своего президента - но заслужил ли мир?

Related video

Как говорят, каждая страна получает правительство, которого заслуживает, и Америка теперь имеет вторую администрацию во главе с Дональдом Трампом. Но остальной мир не голосовал на выборах в США. Заслуживает ли он того, что будет дальше?

И чего именно? Самые важные отношения на планете - это, пожалуй, отношения между миром в целом и его самой могущественной державой, даже если она больше не является сверхдержавой, гипердержавой или "гегемоном". Эти отношения гораздо больше, чем во время первого срока Трампа, сейчас находятся в движении, дрейфуют, являются неопределенными.

Трамп проводил предвыборную кампанию, опираясь на пустую предпосылку, что он обеспечит мир с помощью "силы", никогда не объясняя источники или цели этой силы. Когда он был президентом, он хвастался: "У нас нет стран, которые воюют друг с другом, они бы не сделали этого без моего разрешения". Какая шутка.

В январе мы узнаем, спрашивают ли коллеги Трампа разрешения у Белого дома, когда делают свои шаги в геополитике. Российский президент Владимир Путин с его натренированным КГБ умом всегда знал, как льстить Трампу и манипулировать им, и именно это беспокоит Украину. Китайский лидер Си Цзиньпин принял во внимание непоследовательные заявления Трампа по Тайваню и готов вести торговую войну, которую обещает начать Трамп.

Ким Чен Ын из Северной Кореи уже знаком с Трампом по трем встречам на высшем уровне и краткому обмену "любовными письмами"; прямым результатом этого неудачного флирта стало создание ядерного оружия и ракет для угрозы Южной Корее, Японии и США. Муллы в Иране, вероятно, действительно боятся Трампа - но теперь они могут последовать стратегии Северной Кореи по самозащите с помощью ядерного оружия.

Странное сближение с Ким Чен Ыном - пример внешней политики Трампа Фото: Vesti.Ru

Союзники Америки, тем временем, не знают, что их ждет, но опасаются худшего. Трамп, в конце концов, пригрозил выйти из НАТО и отказаться от партнеров, если они не будут покупать у США достаточное количество чипов, автомобилей или стали. У всех, кто заботится о международном праве и Организации Объединенных Наций, есть повод для отчаяния: Трамп не понимает ООН ни как институт, ни как идею, а он презирает то, чего не понимает.

Среди вашингтонской внешнеполитической "прослойки" стало обычным делом прикреплять "измы" к внешнеполитическому стилю Трампа, как пуговицы MAGA к лацканам. Мол, он националист, или изоляционист, меркантилист, реалист и так далее. Все это отчасти правда - и все это не важно.

Человек, который лучше всего отразил мировоззрение этой личности - Джон Болтон, известный "ястреб", занимавший пост советника Трампа по национальной безопасности. По словам Болтона, критический момент заключается в том, что у Трампа "нет ни философии, ни политики". Решения Трампа в области национальной безопасности носят исключительно транзакционный характер, пишет он, и разбросаны на карте как "архипелаг точек, не связанных между собой логическими связями, значимостью или результатами".

Оптимистичная трактовка подхода Трампа заключается в том, что это новая и усиленная версия "теории безумца", которую когда-то приписывали Ричарду Никсону (хотя Макиавелли давно предположил, что стимулировать безумие действительно может быть "мудрым делом"). Согласно этой логике, и враги, и друзья Америки будут послушны из страха перед тем что может сделать этот человек, с ядерной кнопкой или без нее.

Но теория безумца - никогда не разработанная и не проверенная должным образом - предполагает лидера, у которого есть компас и ментальная карта, и который симулирует периодическое помешательство как тактическое средство продвижения к своей стратегической цели. У Трампа нет ни компаса, ни карты. Если его внешняя политика кажется бессвязной, граничащей с безумием, возможно, он не притворяется. Америка действительно может оказаться на дрейфе в его архипелаге точек, разбросанных по миру.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно