Пустые мирные переговоры: почему прекращение огня никогда не работает без гарантий

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Не отвлекайтесь на "сделку по минералам", которую США и Украина могут заключить или не заключить в ближайшие недели, поскольку она не устранит главное препятствие на пути к прекращению огня между Россией и Украиной, посредником которого так хочет стать президент США Дональд Трамп. Этот вопрос звучит так: как сторонние гаранты могут надежно обеспечить безопасность Украины после перемирия?

Надежность: в этом слове заключен каждый дьявол в каждой детали. Это понятие настолько скользкое, что не дает покоя стратегам, по крайней мере с тех пор, как американский ученый Томас Шеллинг (впоследствии получивший Нобелевскую премию за свои работы по теории игр) проанализировал типы сдерживания в начале "холодной войны". Мы не можем попросить Шеллинга высказаться по поводу Украины сегодня (он умер в 2016 году). Но вот что он писал об американских войсках — и, косвенно, об их британских и французских партнерах, — размещенных в Западном Берлине в то время.

"Что могут сделать 7000 американских солдат или 12 000 солдат союзников? — спрашивал он. — Если говорить прямо, они могут умереть. Они могут умереть героически, драматически и таким образом, чтобы гарантировать, что действия на этом не прекратятся. Они представляют гордость, честь и репутацию правительства Соединенных Штатов и их вооруженных сил; и они, очевидно, могут сдержать всю Красную армию".

То, что описывал Шеллинг, — это трипвайр. Буквальный трипвайр — это нить, которая, когда нарушитель натыкается на нее, вызывает сигнал тревоги, детонацию или другие последствия, которых нарушитель имеет основания опасаться. Метафорический трипвайр — это относительно скромное развертывание войск, которое никогда не остановит армию вторжения, но которое, в случае уничтожения противником, заставит родную страну отомстить и вступить в войну.

Так спокойно окончилась "Холодная война"

Сдерживание считается сильным, если соблюдены два условия. Во-первых, страна (или коалиция), направившая силы сдерживания, должна быть уверена, что отомстит за свои войска, если им будет нанесен ущерб. Во-вторых, страна также должна быть способна победить агрессора, которым в украинском сценарии является Россия под руководством ее президента Владимира Путина.

Примером успешного сдерживания могут служить трипвайерные силы союзников в Западном Берлине и Западной Германии: "холодная война", несмотря на несколько вызывавших опасения кризисов, так и не стала горячей. Однако, как показали Дэн Райтер из Университета Эмори и Пол Поаст из Чикагского университета, за пределами этого случая прецеденты надежных стратегий трипвайра встречаются редко.

Например, в 1949 году американцы держали в Восточной Азии достаточно сил, чтобы сдержать нападение Северной Кореи на Южную, но к 1950 году американское присутствие сократилось, трипвайр потерял надежность, и Север вступил в войну. С 1953 года позиция США на Юге снова стала более надежной, но это не гарантия того, что так будет и впредь. В других местах — например, в Бейруте в 1983 году и Могадишо в 1993 году — американские миротворцы действительно подвергались нападениям, но США, вместо того чтобы вмешиваться с подавляющей силой, в конце концов уходили.

Когда миротворцев предоставляют США, вопрос, по крайней мере, не стоит о теоретических возможностях — американские военные могут выиграть любой бой по своему усмотрению. Но все не так, когда войска посылают другие. В 1995 году голландские солдаты, направленные под эгидой ООН, не смогли помешать боснийским сербам устроить резню мусульман в Сребренице, и Нидерланды мало что смогли бы сделать после этого.

В сегодняшнем украинском контексте также спорно, смогут ли, скажем, франко-британские трипвайерные силы без американской поддержки удержать Путина от нового вторжения. Вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс неуклюже выдал собственный вердикт по этому вопросу, когда высмеял идею гарантий, подкрепленных "20 000 солдат из какой-то случайной страны, которая не вела войну 30 или 40 лет ".

Теперь подумайте, почему президент Украины Владимир Зеленский так удручен всем, что Трамп и Вэнс говорили и делали на протяжении последнего месяца, в течение которого они поддерживали абсурдный кремлевский нарратив о том, что Украина (а не Россия) является агрессором, а Зеленский (а не Путин) — диктатором. Во время катастрофической перепалки между Зеленским, Трампом и Вэнсом в Овальном кабинете на прошлой неделе украинец пытался (и не смог) донести именно эту мысль: гарантии безопасности должны быть надежными, то есть подкрепленными американцами.

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О гарантиях и граблях: какие выводы Украине нужно сделать из истории с Трампом

Украинцы имеют особую историю травм. В 1994 году они отказались от своего советского ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности (без трипвайерных сил для их обеспечения) от США, Великобритании и России. Очевидно, что они оказались бесполезными. После аннексии Путиным Крыма и проникновения на Донбасс в 2014 году украинцам были даны новые гарантии в двух других соглашениях, названных Минскими I и II и заключенных при посредничестве Германии и Франции. Теперь они выглядят цинично пустыми.

Гарантия безопасности, которую Зеленский по понятным причинам хочет получить, а Путин боится, — это вступление Украины в НАТО. Необъяснимо для человека, который считает себя специалистом по заключению сделок, но Трамп уже убрал эту фишку со стола еще до начала переговоров. Следующий лучший вариант — американские войска на земле. Трамп исключил и этот вариант.

Поэтому европейские союзники по НАТО и другие западные страны сейчас обсуждают возможность установки трипвайра без американской поддержки. Но это наталкивается на сложный двойной вопрос о возможностях и доверии, ведь подразумеваемое следствие — готовность вступить в войну против России.

Что бы еще ни предлагали Трамп и другие, дилемму не обойти: серьезные переговоры о прекращении огня не могут начаться без перспективы надежных гарантий безопасности; никакие гарантии не могут быть надежными без Соединенных Штатов; но США при Трампе отходят от таких обязательств.

Во время "холодной войны" американские президенты обеих партий рассматривали ставки в таких горячих точках, как Западный Берлин, не иначе как то, что Шеллинг называл "гордостью, честью и репутацией Соединенных Штатов". Трамп и Вэнс недвусмысленно заявляют, что они определяют ставки в Украине, которая борется за свое выживание как нации, как не более чем редкоземельные минералы в ее земле. "Я не беспокоюсь о безопасности, — огрызнулся Трамп на Зеленского в Овальном кабинете, — я беспокоюсь о том, чтобы сделка состоялась". Чем больше Трамп говорит об этом, тем меньше Зеленский может доверять переговорам о прекращении войны, а значит, и участвовать в них.

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