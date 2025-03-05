Мнения
О гарантиях и граблях: какие выводы Украине нужно сделать из истории с Трампом
Из Трампа тоже нужно извлечь пользу, несмотря на все те эмоции, которые сейчас украинцы испытывают по его поводу, призывает политический аналитик Максим Яли. У каждого минуса есть свои плюсы — и он перечисляет четыре проблемы, превращая их в достоинства…
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У каждого минуса есть свои плюсы.
Урок, который должны вынести украинцы из всей этой ситуации с Трампом, остановкой помощи и войной в целом заключается в следующем:
- Нет вечных гарантий безопасности. За всю историю было подписано десятки тысяч договоров о ненападении/гарантиях безопасности и проч. Но все они нарушались, когда баланс сил менялся и одна из сторон считала, что он перестал быть выгодным. Для примера — Пакт Молотова-Риббентропа и договор между СССР и Германией о ненападении 1939 г. Гитлер решил, что нужно нападать первым, потому что Сталин все равно нападет. И ведь напал бы, этому есть масса свидетельств и доказательств, что СССР готовился к войне. Только не оборонительной.
- Надеяться нужно только на себя и собственные силы. И приход Трампа к власти и его решения — лучшее тому подтверждение. С 2015 года, когда война на Донбассе была "заморожена", мы не построили ни одного патронного завода. Одну "Богдану". Пару дивизионов "Нептунов" максимум. Строили дороги. Не готовились к войне 7 лет. Список можно долго продолжать.
- Не сс…ть против ветра. Уметь быть благодарным за оказанную помощь. С этим у нас огромные проблемы. Все могло быть намного хуже, если бы не помощь партнеров, которых мы обс…раем, когда они перестают выполнять беспрекословно наши "хотелки".
- Всегда может быть хуже, если ничего не делать самим.
Вот этот урок нам еще предстоит усвоить.
Сделаем ли мы выводы из этой трагедии, которая произошла с нами в 2022-м?
Сильно сомневаюсь.
"Наступать на грабли" — наша любимая забава.
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