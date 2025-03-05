О гарантиях и граблях: какие выводы Украине нужно сделать из истории с Трампом

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У каждого минуса есть свои плюсы.

Урок, который должны вынести украинцы из всей этой ситуации с Трампом, остановкой помощи и войной в целом заключается в следующем:

Нет вечных гарантий безопасности. За всю историю было подписано десятки тысяч договоров о ненападении/гарантиях безопасности и проч. Но все они нарушались, когда баланс сил менялся и одна из сторон считала, что он перестал быть выгодным. Для примера — Пакт Молотова-Риббентропа и договор между СССР и Германией о ненападении 1939 г. Гитлер решил, что нужно нападать первым, потому что Сталин все равно нападет. И ведь напал бы, этому есть масса свидетельств и доказательств, что СССР готовился к войне. Только не оборонительной. Надеяться нужно только на себя и собственные силы. И приход Трампа к власти и его решения — лучшее тому подтверждение. С 2015 года, когда война на Донбассе была "заморожена", мы не построили ни одного патронного завода. Одну "Богдану". Пару дивизионов "Нептунов" максимум. Строили дороги. Не готовились к войне 7 лет. Список можно долго продолжать. Не сс…ть против ветра. Уметь быть благодарным за оказанную помощь. С этим у нас огромные проблемы. Все могло быть намного хуже, если бы не помощь партнеров, которых мы обс…раем, когда они перестают выполнять беспрекословно наши "хотелки". Всегда может быть хуже, если ничего не делать самим.

Вот этот урок нам еще предстоит усвоить.

Сделаем ли мы выводы из этой трагедии, которая произошла с нами в 2022-м?

Сильно сомневаюсь.

"Наступать на грабли" — наша любимая забава.

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