Без иллюзий. Почему извинения Зеленского не изменят планы Трампа по Украине

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Те из нас, кто предлагает Президенту Украины извиниться, напоминают мне тех, кто в начале войны в 2014 призывал не делать чего-то, чтобы не провоцировать россиян. Или тех, кто считает, что скандал в семье начался из-за рассыпанной ненароком соли.

Неужели не видно, что извинения не помогут, а перепалка, которую мы наблюдали в Овальном кабинете, вызрела заранее?! Разве не ясно, что планы в отношении России и Украины были определены задолго до, а любые наши попытки не соглашаться с отведенной нам ролью будут вызывать агрессию?! Неужели не понятно, что извинения не изменит отношения к нам, а только утвердит убеждение, что нужно продолжать заставлять нас?!

Чтобы не было иллюзий о досадной случайности сегодняшних событий, советую вспомнить фамилии Пола Манафорта, Майкла Флинна, Роджера Стоуна. Это же было еще тогда, в первый раз — в 2016 году. А еще прочитайте книгу тогдашнего шефа ФБР Джеймса Коми или посмотрите о тех событиях фильм "Правило Коми". Вспомните расследование спецпредставителя Роберта Мюллера о вмешательстве российских спецслужб в выборы в США. Наверное же не просто так тогда началось это следствие. Сейчас все выглядит гораздо серьезнее.

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Не надо пытаться перехитрить эту объективную реальность. Те, кто предлагают извиниться, советуют сделать именно это. Не получится. Стоит действовать, признавая и учитывая это неблагоприятное для нас обстоятельство.

Сейчас приоритетно надо думать над тем, как объединить и привлечь наш внутренний ресурс (знания и опыт), чтобы ускорить деструктивные процессы внутри России. Выход из строя РФ способен кардинально и быстро изменить расстановку на шахматной доске в нашу пользу. Такой ресурс у Украины точно есть.

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