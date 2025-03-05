Без иллюзий. Почему извинения Зеленского не изменят планы Трампа по Украине
Извинения перед Трампом — не та волшебная палочка, которая вдруг изменит отношение США к Украине, уверяет политический аналитик Михаил Басараб. У Америки есть план в отношении Украины, она его намерена продавливать любой ценой, но Украина может этому кое-что противопоставить
Те из нас, кто предлагает Президенту Украины извиниться, напоминают мне тех, кто в начале войны в 2014 призывал не делать чего-то, чтобы не провоцировать россиян. Или тех, кто считает, что скандал в семье начался из-за рассыпанной ненароком соли.
Неужели не видно, что извинения не помогут, а перепалка, которую мы наблюдали в Овальном кабинете, вызрела заранее?! Разве не ясно, что планы в отношении России и Украины были определены задолго до, а любые наши попытки не соглашаться с отведенной нам ролью будут вызывать агрессию?! Неужели не понятно, что извинения не изменит отношения к нам, а только утвердит убеждение, что нужно продолжать заставлять нас?!
Чтобы не было иллюзий о досадной случайности сегодняшних событий, советую вспомнить фамилии Пола Манафорта, Майкла Флинна, Роджера Стоуна. Это же было еще тогда, в первый раз — в 2016 году. А еще прочитайте книгу тогдашнего шефа ФБР Джеймса Коми или посмотрите о тех событиях фильм "Правило Коми". Вспомните расследование спецпредставителя Роберта Мюллера о вмешательстве российских спецслужб в выборы в США. Наверное же не просто так тогда началось это следствие. Сейчас все выглядит гораздо серьезнее.Важно
Не надо пытаться перехитрить эту объективную реальность. Те, кто предлагают извиниться, советуют сделать именно это. Не получится. Стоит действовать, признавая и учитывая это неблагоприятное для нас обстоятельство.
Сейчас приоритетно надо думать над тем, как объединить и привлечь наш внутренний ресурс (знания и опыт), чтобы ускорить деструктивные процессы внутри России. Выход из строя РФ способен кардинально и быстро изменить расстановку на шахматной доске в нашу пользу. Такой ресурс у Украины точно есть.
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