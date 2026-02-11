Угроза нового вторжения, нехватка денег и другие проблемы: что может ждать Украину после завершения войны
Мир, когда его удастся в конце концов достичь, — не панацея и не конец наших проблем, предупреждает политический консультант Михаил Басараб. Мирная жизнь неизбежно принесет нам новые вызовы и испытания — и к ним надо быть готовыми заранее...
Россияне в характерной для них манере дипломатического актерства играют на публику роль наиболее равнодушного участника переговорного процесса. Это привычный прием россиян — говорить, делать и перекручивать все наоборот, чтобы постоянно держать своих оппонентов в состоянии ступора, заставлять оправдываться и пребывать не в состоянии понять кардинальное различие между мнимой и реальной реальностью. Это обычно обезоруживает оппонентов россиян. На самом же деле, Кремль больше всего заинтересован во временной заморозке войны. Проблем у них предостаточно, с течением войны некоторые из них вскоре станут катастрофическими. Однако, пока Москва хорошо играет свою роль в этом спектакле абсурда. Надо признать.
В этих обстоятельствах украинцы просто вынуждены быть значительно взрослее и ответственнее, чем весь мир, который сознательно и добровольно решил сойти с ума.
Взрослость — это антитеза к инфантильности. Среди прочего, инфантильность проявляется в неспособности предвидеть последствия действий. Поэтому, чтобы быть взрослыми, мы должны хорошо осмысливать неизбежные последствия "мира", а де-факто — перемирия.
Для начала стоит понимать, что даже длительный мир — не панацея и не конец наших проблем. Мирная жизнь неизбежно принесет нам другие вызовы и испытания. Многие из них будут сложными вопросами с длительным решением.
Обращу внимание лишь на несколько из них, даже если в мирном соглашении не будет пунктов, которые ограничивают наш суверенитет по требованию россиян.
- Это отношение к военным и ветеранам со стороны гражданского населения, которое захочет как можно быстрее забыть травматический опыт войны. Ветераны и большое войско будут заставлять помнить не только о прошлой войне, но и о будущей. Вероятность такой войны в близкой перспективе будет очень высокой, пока существует РФ.
- Подготовка к следующей войне и содержание армии — это очень недешевые расходы, мягко говоря. С перемирием, которое назовут миром, у партнеров будет ниже мотивация и больше объяснений меньше тратиться на такие наши нужды. Поскольку война якобы закончилась, всегда будет повод сказать, что армия и вооружение в таком количестве нам больше не нужны. Поэтому нам надо быть готовыми взять этот вопрос на свои плечи.
- Ограничения для демократических институтов, которые были на время войны, будут полностью сняты. Россияне получат больше влияния на общественные настроения, а затем — и на процессы в Украине. Пророссийские реваншисты станут еще более активными.
- Западные инвестиции и помощь могут не прийти в обещанных объемах. Или придут не туда или не так, как мы представляли. Тем временем инфраструктура будет требовать немедленного восстановления.
- Двери в ЕС и НАТО могут остаться для Украины закрытыми на неопределенное время.
Параллельно с этим всем Москва будет агрессивно выбивать нормализацию отношений с Западом, чтобы быстрее восстановиться после войны. Это повлечет за собой наращивание милитарного потенциала для продолжения войны. Возможно, уже не только против Украины.
Все это просто надо осознавать и не ждать мира в розовых детских очках.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.