Угроза нового вторжения, нехватка денег и другие проблемы: что может ждать Украину после завершения войны

Россияне в характерной для них манере дипломатического актерства играют на публику роль наиболее равнодушного участника переговорного процесса. Это привычный прием россиян — говорить, делать и перекручивать все наоборот, чтобы постоянно держать своих оппонентов в состоянии ступора, заставлять оправдываться и пребывать не в состоянии понять кардинальное различие между мнимой и реальной реальностью. Это обычно обезоруживает оппонентов россиян. На самом же деле, Кремль больше всего заинтересован во временной заморозке войны. Проблем у них предостаточно, с течением войны некоторые из них вскоре станут катастрофическими. Однако, пока Москва хорошо играет свою роль в этом спектакле абсурда. Надо признать.

Відео дня

В этих обстоятельствах украинцы просто вынуждены быть значительно взрослее и ответственнее, чем весь мир, который сознательно и добровольно решил сойти с ума.

Взрослость — это антитеза к инфантильности. Среди прочего, инфантильность проявляется в неспособности предвидеть последствия действий. Поэтому, чтобы быть взрослыми, мы должны хорошо осмысливать неизбежные последствия "мира", а де-факто — перемирия.

Для начала стоит понимать, что даже длительный мир — не панацея и не конец наших проблем. Мирная жизнь неизбежно принесет нам другие вызовы и испытания. Многие из них будут сложными вопросами с длительным решением.

Важно

Война в Украине невыгодна США: как эту мысль внушить Трампу

Обращу внимание лишь на несколько из них, даже если в мирном соглашении не будет пунктов, которые ограничивают наш суверенитет по требованию россиян.

Это отношение к военным и ветеранам со стороны гражданского населения, которое захочет как можно быстрее забыть травматический опыт войны. Ветераны и большое войско будут заставлять помнить не только о прошлой войне, но и о будущей. Вероятность такой войны в близкой перспективе будет очень высокой, пока существует РФ. Подготовка к следующей войне и содержание армии — это очень недешевые расходы, мягко говоря. С перемирием, которое назовут миром, у партнеров будет ниже мотивация и больше объяснений меньше тратиться на такие наши нужды. Поскольку война якобы закончилась, всегда будет повод сказать, что армия и вооружение в таком количестве нам больше не нужны. Поэтому нам надо быть готовыми взять этот вопрос на свои плечи. Ограничения для демократических институтов, которые были на время войны, будут полностью сняты. Россияне получат больше влияния на общественные настроения, а затем — и на процессы в Украине. Пророссийские реваншисты станут еще более активными. Западные инвестиции и помощь могут не прийти в обещанных объемах. Или придут не туда или не так, как мы представляли. Тем временем инфраструктура будет требовать немедленного восстановления. Двери в ЕС и НАТО могут остаться для Украины закрытыми на неопределенное время.

Параллельно с этим всем Москва будет агрессивно выбивать нормализацию отношений с Западом, чтобы быстрее восстановиться после войны. Это повлечет за собой наращивание милитарного потенциала для продолжения войны. Возможно, уже не только против Украины.

Все это просто надо осознавать и не ждать мира в розовых детских очках.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно