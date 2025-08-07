Без шансов на победу России: почему фронт не упадет, а сопротивление украинцев будет продолжаться

Кремлевское руководство возлагает надежды на то, что скоро "украинский фронт падет". Но политический консультант Михаил Басараб убежден: даже если Украину заставят что-то подписать под давлением, это не будет означать прекращение сопротивления россиянам.

Вполне допускаю, что российское руководство возлагает свои основные надежды на то, что вскоре "украинский фронт рухнет". Так же уверен, что они с первых дней вторжения связывали победу с тем, что "украинский фронт рухнет". Дальше, как они считают, дело за малым. Украинское руководство должно быстро подписать, а украинцы не менее быстро принять условия Кремля.

Еще до вторжения было понятно, что даже если "украинский фронт рухнет", то все дальнейшие расчеты россиян — это лишь расчеты россиян.

Стоит обратить внимание на несколько нюансов.

Первое. Даже подписание чего-то под принуждением отнюдь не станет гарантией выполнения. По меньшей мере десятки тысяч высокомотивированных украинцев рассматривают эту войну не как вынужденную необходимость защитить себя от очередного нападения россиян, а как легальную возможность наконец разрушить российское государство. И пока эти люди живы, они будут работать над воплощением этой цели.

Второе. У РФ не хватит ресурса обеспечить свой непосредственный контроль над сегодняшней Украиной, чтобы гарантировать здесь установление желаемого политического режима. Не хватит. Слишком большой кусок, чтобы проглотить силами нынешней России.

Третье. Война даже при худших условиях продолжится другим способом. И это будет не менее сложная война для россиян, чем та, которая идет сегодня. Этот новый формат войны вполне даже может быть более изнурительным для РФ.

И еще одно. В то время, как западные СМИ пересказывают размышления Путина над тем, когда "рухнет украинский фронт", западным политикам стоит думать над тем, как действовать, когда рухнет Россия.

