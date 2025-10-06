Второе дыхание российской агрессии: почему появились дроны над Европой и чего ждать дальше

Related video

Системные и демонстративные агрессивные действия против европейских государств НАТО открывают второе дыхание для России. Поэтому это — только начало.

Война России против Украины наносит потери нашему государству, однако Москва добилась довольно скромных успехов, учитывая изначально декларируемые цели, а также платит за этот скромный результат несопоставимо высокую цену. Для надежд на прекращение российской вооруженной агрессии против Украины пока нет ни малейших оснований. Вместе с тем, российское продвижение на украинском направлении явно увязло. Москве нужно было искать новое стратегическое пространство для маневров, чтобы продемонстрировать успех перед своими партнерами и населением самой России. В Украине стало очень тесно и затратно для этого. Европейские страны НАТО в силу разных обстоятельств являются удобной упитанной и ухоженной жертвой, на которой Россия по состоянию на сегодня хочет и может безнаказанно демонстрировать свою силу. Делает это показательно, эффектно и с большим удовольствием. На состоятельной, но беспомощной жертве Путин самоутверждается в глазах старших партнеров и своего населения. Это момент очевидного кремлевского успеха на фоне других неудач. Демонстрация этого успеха необходима для привлечения поддержки партнеров и мобилизации своего населения на продолжение войны. Европа сейчас — отличная для этого мишень. США пока демонстрируют отстраненность от европейских дел, вполне достаточную для того, чтобы Россия продолжала безнаказанные притязания к "пухленькой жертве".

Следовательно, активные меры россиян против европейских стран будут продолжены и постоянно будут приобретать более угрожающий характер. Это будет продолжаться до тех пор, пока на это не будет надлежащего симметричного или асимметричного ответа — от самих европейцев или от США. Пока наблюдаем растерянность и беспомощность, которая поощряет Кремль к развертыванию активных мер в европейском направлении.

