Война далека от завершения: почему не стоит доверять прогнозам нардепов

Сразу несколько народных депутатов пообещали скорое окончание войны в Украине. Откликаясь на неожиданный тренд, политический консультант Михаил Басараб утверждает, что все это — лишь слова, ведь остановить войну невозможно, пока не устранены ее предпосылки и причины.

Михаил Басараб
Михаил Басараб
Политический консультант. Эксперт по коммуникационным стратегиям
Заседание Верховной Рады
Под куполом Верховной Рады вызревают разнообразнейшие мифы | Фото: Getty Images
Вчера один известный народный депутат сказал, что "война идет к завершению". И это, мол, всем понятно. Когда я такое слышу, со мной что-то делается.

Ну во-первых, не всем это понятно. И даже не очевидно. Скажу больше, что всем вменяемым людям, с которыми приходится иметь дело, понятно, что мы очень далеки от завершения войны. По крайней мере, учитывая сегодняшнее положение дел.

Второе. Даже если при существующих обстоятельствах российско-украинская война каким-то чудом остановится, то эта же война почти сразу найдет себе другой формат и будет иметь продолжение или в Украине, или в глобальных масштабах.

Третье. Есть основы исторической науки, которые говорят, что войны не заканчиваются, когда предпосылки и причины этих войн не развязаны. Предпосылки и причины этой войны далеки от своей развязки.

