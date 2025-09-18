Война далека от завершения: почему не стоит доверять прогнозам нардепов

Related video

Вчера один известный народный депутат сказал, что "война идет к завершению". И это, мол, всем понятно. Когда я такое слышу, со мной что-то делается.

Ну во-первых, не всем это понятно. И даже не очевидно. Скажу больше, что всем вменяемым людям, с которыми приходится иметь дело, понятно, что мы очень далеки от завершения войны. По крайней мере, учитывая сегодняшнее положение дел.

Второе. Даже если при существующих обстоятельствах российско-украинская война каким-то чудом остановится, то эта же война почти сразу найдет себе другой формат и будет иметь продолжение или в Украине, или в глобальных масштабах.

Третье. Есть основы исторической науки, которые говорят, что войны не заканчиваются, когда предпосылки и причины этих войн не развязаны. Предпосылки и причины этой войны далеки от своей развязки.

