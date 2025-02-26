Не России назначать выборы в Украине. Как Кремль навязывает миру разговоры о наших проблемах
Кремль мастерски делает наши внутриполитические вопросы предметом международного обсуждения — выборы, рейтинги украинских политиков... Обращая на это внимание, политический консультант Михаил Басараб приходит к единственному возможному выводу: чтобы закончить эту войну, нужно менять власть не в Украине, а в России.
Обратите внимание, как Кремль мастерски делает наши внутриполитические вопросы предметом международного обсуждения. Выборы, рейтинги украинских политиков, "конфликт в Украине"...
К сожалению, оно работает. Многие в мире так или иначе обсуждают это, используют навязанную Россией терминологию.
Москва таким образом выводит себя из фокуса внимания и переводит разговор в плоскость обсуждения слабости и недостатков Украины.
Очень сильно раздражает, когда кто-либо из Украины помогает этому генерируемому Россией дискурсу о зависимости войны от наших внутренних вопросов. Это в основе своей манипуляция, потому что война началась не из-за наших внутренних проблем, а из-за желания россиян уничтожить нас.
Следовательно, категорически неприемлемо обсуждать любые вопросы нашей внутриполитической жизни в контексте дискуссий о завершении войны. Это, в конце концов, межгосударственная война, а не внутренний конфликт.
Почувствуйте эту разницу перед тем, как включаться в начатую Москвой международную дискуссию о "конфликте в Украине", который якобы начался из-за внутриукраинских проблем. И чтобы закончить войну, якобы стоит что-то сделать в Украине.
Чтобы закончить эту войну, стоит что-то менять не в Украине, а в России.
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