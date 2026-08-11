Кремль нервничает: почему в РФ за полгода посадили больше инакомыслящих, чем за предыдущие 25 лет
За последние полгода в России за инакомыслие было заключено в тюрьму больше людей, чем за предыдущие 25 лет. По мнению политического консультанта Михаила Басараба, это свидетельствует о том, что кремлевский режим нервничает и истощается, что война все-таки не проходит для него бесследно, что, несомненно, является хорошей новостью для Украины.
Еще один признак того, что в России дела обстоят плохо.
Чтобы понять реальное положение дел в тоталитарных системах, которые всегда создают видимость для внешнего мира, важно анализировать совокупность вторичных признаков.
За последние полгода в России за государственную измену посадили больше людей, чем за предыдущие 25 лет.
О чём это говорит? Это говорит о том, что режим нервничает, суетится, репрессивная система напрягается и истощается. Предателей за последние полгода точно не стало больше, чем было за последние четверть века. Массовые аресты по этому обвинению показывают, что режим страдает паранойей, в спешке ищет виновных в проблемах "стрелочников" и запугивает всех остальных.
Это хорошая для нас новость из вражеской страны.
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