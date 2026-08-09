Путин, ты проигрываешь! Голливудский актер отреагировал на удар по стадиону в Одессе

Голливудская звезда, супруг американской актрисы с украинскими корнями Милы Кунис Эштон Катчер считает, что глава Кремля впал в отчаяние, нанося удары по гражданским объектам. По его мнению, Владимиру Путину остаётся только сдаться.

В пятницу, 7 августа, российские войска атаковали футбольный стадион "Черноморец" в Одессе. Об этом в своей социальной сети X (бывший Twitter), насчитывающей 14 млн подписчиков, сообщил актёр Эштон Кутчер.

"Бомбардировка Владимиром Путиным футбольного стадиона в Одессе свидетельствует об одном из двух: о некомпетентности или отчаянии", — подчеркнул актер.

Пост Эштона Катчера

Кроме того, он отметил, что эту площадку для своих тренировок и игр использует женская команда Seasters.

Фото: скриншот

"Влад, ты проигрываешь. Сдавайся!" — предложил актер диктатору.

Стадион "Черноморец" в Одессе

Стадион был открыт в Одессе 18 мая 1936 года. Арена неоднократно меняла названия и несколько раз подвергалась реконструкции. В настоящее время на стадионе категории 4 по классификации УЕФА насчитывается 34 164 зрительских места, имеются VIP-ложи, 38 различных заведений общественного питания, от фаст-фудов до ресторана, 374 туалетных кабины, парковка на 595 автомобилей и т. д. Стадион является домашней ареной ФК "Черноморец" и женской команды "Систерс".

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Напомним, что в ходе атаки на Одессу пострадал стадион "Черноморец". В крыше арены образовалась большая дыра.

Стадион в Одессе после нападения Фото: Одесская ОВА

В субботу, 8 августа, клуб должен был провести домашний матч Украинской премьер-лиги с ковалевским "Колосом", но игру пришлось перенести.

Отметим, что одесский "Черноморец" стал лидером народного голосования Фокуса за лучший футбольный клуб Украины.