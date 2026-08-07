Россияне нанесли удар по стадиону "Черноморец" в Одессе: в крыше образовалась немалая дыра (видео)

Российские оккупанты нанесли удар по Одессе. В результате удара был поврежден стадион "Черноморец", расположенный в парке Шевченко в центре города.

В крыше стадиона пробита большая дыра. Это подтвердил глава Одесской областной администрации Олег Кипер, который сообщил об ударе по стадиону "Черноморец".

"Повреждения получили крыша, остекление и трибуны. По предварительной информации, к сожалению, пострадал один человек. По предварительным данным, есть пострадавшие", — сообщил глава ОГА.

Перед атакой Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске реактивных БПЛА в сторону Одессы.

8 августа одесский "Черноморец" должен был провести свой матч Украинской премьер-лиги на этом стадионе. Соперником должен был стать ковалевский "Колос".

"Это центр города, парк Шевченко, там постоянно гуляет много людей", — прокомментировал удар по городу народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

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В комментарии изданию "Думская" представитель стадиона сообщил, что два человека получили легкие травмы, медики оказали им помощь.

В то же время решение относительно завтрашнего матча будет принято отдельно, после осмотра поврежденной крыши.

В свою очередь журналист Игорь Бурбас сообщил, что матч был перенесен по просьбе хозяев.

Напомним, что 4 августа Россия нанесла ракетный удар по пригороду Одессы, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура. Тогда власти сообщили о трёх раненых мужчинах, которым потребовалась госпитализация.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что после российских атак море начало выносить на побережье Одессы обломки сбитых беспилотников. Несмотря на предупреждения об опасности, люди подходили к ним, а на одном из видео ребенок даже нес часть дрона.