Россия нанесла ракетный удар по людной зоне возле рынка в Одесской области: что известно

Российские оккупанты обстреляли пригород Одессы ракетой. Удар пришелся по многолюдному месту рядом с рынком.

Известно о повреждениях гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

Тревога в городе длилась с 10:40 до 10:50. В это же время "Суспильне Одесса" сообщило о взрыве, который был слышен в Одессе. После этого тревоги не было.

Воздушные силы ВСУ, в свою очередь, сообщали об угрозе применения баллистического оружия, а впоследствии — о ракете, летящей в направлении Черноморска или Одессы.

Местные каналы также публиковали видео с пожаром на газовых трубах, недалеко от жилых домов. В то же время пока неизвестно, связан ли пожар с российской атакой. Официальной информации о том, что именно было повреждено, нет.

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Также в сети были опубликованы "первые секунды" после взрыва. Авторы канала утверждают, что удар якобы пришелся по жилым домам.

Напомним, что 3 августа россияне нанесли удар беспилотниками по Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела в пригороде Днепра вспыхнул сильный пожар.

Напомним, 3 августа россияне убили спасателя и его 8-летнего сына во время удара по АЗС в Днепропетровской области. Спасатель в тот момент находился в отпуске и в результате атаки получил смертельные ранения.

Кроме того, в ОВА сообщили, что 3 августа россияне нанесли удар по АЗС под Кривым Рогом, в результате чего разразился сильный пожар. В результате обстрела были повреждены АЗС и автомобили.