РФ вдарила ракетою по людному місцю біля ринку на Одещині: що відомо

Російські окупанти атакували передмістя Одеси ракетою. Удар прийшовся по людному місцю поблизу ринку.

Відомо про пошкодження цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих та наслідки атаки уточнюється. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Тривога у місті тривала з 10:40 до 10:50. Тоді ж "Суспільне Одеса" повідомляло про вибух, який було чутно в Одесі. Після цього тривоги не було.

Повітряні сили ЗСУ натомість інформували про загрозу застосування балістичного озброєння, а згодом — про ракету курсом на Чорноморськ або Одесу.

Місцеві канали також публікували відео з пожежею на газових трубах, неподалік від житлових будинків. Водночас наразі невідомо, чи пов'язана пожежа з російською атакою. Офіційної інформації щодо того, що саме пошкоджено немає.

Відео дня

Також у мережі публікувалися "перші секунди" після вибуху. Автори каналу стверджують, що приліт нібито стався по житлових будинках.

Оновлено 12.01. Голова Олег Кіпер повідомив, що відомо про 3 постраждалих — чоловіки 42, 45, 81 років.

Їхній стан лікарі попередньо оцінюють як середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що 3 серпня росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула сильна пожежа у передмісті Дніпра.

Нагадаємо, 3 серпня росіяни вбили рятувальника та його 8-річного сина під час удару по АЗС у Дніпропетровській області. Рятувальник у той час перебував у відпустці, внаслідок атаки отримав смертельні поранення.

Також в ОВА повідомляли, що 3 серпня росіяни вдарили по АЗС під Кривим Рогом, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа. Внаслідок обстрілу було пошкоджено АЗС та автомобілі.