ЗС РФ вдарили по АЗС під Кривим Рогом: спалахнула пожежа, є загиблі

Російська окупаційна армія вдарила по автозаправній станції під Кривим Рогом 3 серпня.

Внаслідок атаки на Широківську громаду Криворізького району загинуло троє людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

На місці прильоту спалахнула пожежа. Пошкоджено АЗС та автомобілі. Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу.

В останні кілька місяців Росія тероризує мирне населення України, виносить логістику, АЗС, а також б'є по критичній та цивільній інфраструктурі.

Вчора ввечері окупанти вдарили Черевківським мостом у Слов'янську, щоб ускладнити евакуацію з міста мирних жителів. Під час удару на мосту був автомобіль, який упав униз. Постраждала жінка-водій.

Відео дня

Сьогодні під обстрілом знову був Чернігів, де тиждень тому уламки дрону впали на супермаркет АТБ, вбивши 10-річну дівчинку.

Напередодні ЗС РФ атакували виробничі потужності одного з найпопулярніших інтернет-магазинів Rozetka, вдаривши по найбільшому складу маркетплейсу, а в Сумах окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти", вбивши трьох водіїв.

Загалом липень став одним із найтрагічніших місяців за весь час повномасштабного вторгнення через інтенсивність та жорстокість повітряних ударів. Загинули 377 цивільних осіб, ще 2129 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва 1 липня загинули дев'ятеро людей.