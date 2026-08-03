ЗС РФ вдарили по мосту у Слов'янську: проліт впав разом з авто (відео)

Російські окупанти вдарили Черевківським мостом у Слов'янську Донецької області.

Внаслідок удару обрушився один із прольотів бетонної споруди. У момент атаки мостом їхав легковий автомобіль, який злетів і перекинувся, повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

Черевківський міст — це автомобільний шляхопровід, що сполучає район Черевківка з центральною частиною Слов'янська над залізничним полотном.

У соцмережах публікують кадри руйнувань і попереджають водіїв, що через обвал прольоту рух мостом ускладнений, а тому необхідно заздалегідь планувати маршрут.

Як розповів один із військових, який був у складі евакуаційної бригади, по мосту вдарила ракета. Ще одна ракета впала, не розірвавшись. За його словами, вони дивом уціліли, не встигнувши виїхати на міст у момент атаки.

Відео дня

Боєць наголошує, що подібні удари ворога спрямовані на ускладнення евакуації з міста.

В автомобілі, що впав з мосту, була жінка на ім'я Наталія. Вона жива, але зазнала серйозних травм. Її госпіталізували.

Місцева влада поки ніяк не коментувала удар. Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці 3 серпня написав, що протягом доби РФ вбила двох мешканців регіону — по одному в Привіллі та Малотаранівці. Ще 14 жителів області отримали поранення.

Як пише ресурс "Вчасно", російські війська щодня атакують Слов'янськ дронами, керованими авіабомбами та реактивною артилерією. Незважаючи на постійні обстріли, у місті досі залишаються понад 32 тисячі жителів, а влада закликає людей не зволікати з евакуацією.

Нагадаємо, як ЗСУ стримують прорив противника до Слов'янська в умовах складного рельєфу.

Також повідомлялося, чому виникла загроза евакуації Слов'янська та Краматорська.