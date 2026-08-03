ВС РФ ударили по мосту в Славянске: пролет рухнул вместе с авто (видео)

Российские оккупанты ударили по Черевковскому мосту в Славянске Донецкой области.

В результате удара обрушился один из пролетов бетонного сооружения. В момент атаки по мосту ехал легковой автомобиль, который слетел и опрокинулся, сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

Черевковский мост — это автомобильный путепровод, соединяющий район Черевковка с центральной частью Славянска над железнодорожным полотном.

В соцсетях публикуют кадры разрушений и предупреждают водителей, что из-за обрушения пролета движение по мосту усложнено, а поэтому необходимо заранее планировать маршрут.

Как рассказал один из военных, который был в составе эвакуационной бригады, по мосту попала ракета. Еще одна ракета упала, не разорвавшись. По его словам, они чудом уцелели, не успев выехать на мост в момент атаки.

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Боец подчеркивает, что подобные удары врага направлены на то, чтобы усложнить эвакуацию из города.

В автомобиле, который упал с моста, находилась женщина по имени Наталья. Она жива, но получила серьезные травмы. Ее госпитализировали.

Местные власти пока никак не комментировали удар. Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин утром 3 августа написал, что на протяжении суток РФ убила двух жителей региона — по одному в Приволье и Малотарановке. Еще 14 жителей области получили ранения.

Как пишет ресурс "Вчасно", российские войска ежедневно атакуют Славянск дронами, управляемыми авиабомбами и реактивной артиллерией. Несмотря на постоянные обстрелы, в городе до сих пор остаются более 32 тысяч жителей, а власти призывают людей не медлить с эвакуацией.

Напомним, как ВСУ сдерживают прорыв противника к Славянску в условиях сложного рельефа.

Также сообщалось, почему возникла угроза эвакуации Славянска и Краматорска.