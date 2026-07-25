Форпост на высотах: как ВСУ сдерживают прорыв противника к Славянску в условиях сложного рельефа

Армия РФ не прекращает штурмовые действия на фронте в Донецкой области. Совсем недавно противник усилил атаки на Славянском направлении. За прошедшие сутки, как сообщил Генштаб, противник совершил 19 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Разниковки, а также в направлениях Пискуновки, Николаевки и Рай-Александровки.

Ситуация в зоне обороны остается сложной. Помимо попыток продвинуться, используя прикрытие тяжелой и легкой техники, противник постоянно пытается проникнуть в межпозиционное пространство и сосредоточить средства артиллерии и БПЛА вблизи временно оккупированных городов и поселков. Также не прекращаются удары и дистанционное минирование путей логистического сообщения, что затрудняет передвижение украинских воинов.

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Оккупанты продолжают оказывать давление сразу на нескольких участках фронта: от района Закитного на севере до района Малиновки и Миньковки на юге, пытаясь продвинуться в направлении Славянска и Краматорска.

Отмечу, что в настоящее время одной из самых серьезных проблем для ВСУ на этом направлении является частичный контроль российских войск над стратегически важными высотами в районе Рай-Александровки.

Доминирующие высоты в районе Рай-Александровки имеют решающее тактическое значение для контроля над Славянским направлением. Рельеф этой местности сильно изрезан, поскольку село расположено на правом берегу реки Суха и окружено холмами Донецкого кряжа со средней высотой около 165–187 метров над уровнем моря.

Поскольку линия фронта проходит вдоль низменностей и русла канала "Северский Донец — Донбасс", холмы возле Рай-Александровки служат естественным оборонительным рубежом для ВСУ. Они мешают врагу развернуть масштабное наступление на фланг группировки Сил обороны Украины.

Впрочем, частичный контроль над высотами дает оккупантам существенное тактическое преимущество, поскольку позволяет более эффективно использовать FPV-дроны благодаря расширению радиогоризонта. В результате российские войска могут устанавливать огневой контроль над тыловыми районами украинских подразделений, позициями защитников в районе Лимана и создавать предпосылки для дальнейшего продвижения в сторону Славянска. Они пытаются использовать эти позиции для корректировки артиллерии и расширения плацдарма вдоль канала Северский Донец — Донбасс.

Именно нейтрализация этой угрозы станет одной из главных задач для недавно назначенного главнокомандующего Михаила Драпатого. Ситуацию необходимо оперативно урегулировать.

При этом не утихают бои на Лиманском направлении, с которого враг также стремится прорваться к Славянску.

На Лиманском направлении отражены попытки прорваться через украинскую оборону. Оккупанты пятнадцать раз наносили удары в районах Лимана, Ставков и Озерного, а также в направлении Новоселовки.

Присутствие российских войск непосредственно в самом Лимане на данный момент не зафиксировано. Восточные окраины города — это так называемая "серая зона". Противник ведет штурмовые действия в направлении Лимана и Ямполя. На данный момент эти населенные пункты остаются под контролем Сил обороны Украины.

По словам представителя Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, это ключевой пункт, на который сосредоточены усилия оккупантов. Именно потому, что в Лимане им очень важно создать плацдарм для продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации. "Тем не менее, несмотря на значительные попытки, им пока это не удается", — отметил он.

В настоящее время на этом направлении зафиксирована передислокация дополнительных подразделений из глубинных районов оккупированной Луганской области. Речь идет не о плановых ротациях, а именно об оперативных резервах. Речь идет о сосредоточении подразделений операторов БПЛА и так называемых "штурмовиков".

То есть они будут пытаться решить вопрос уже по стандартной схеме: сначала взять под огневой контроль позиции, а затем, благодаря контролю над господствующими высотами, решать вопрос одновременного наступления как на Лиманском, так и на Славянском направлениях. Это основные угрозы для наших войск.

Однако за последнюю неделю были нанесены удары по тыловой инфраструктуре противника на территории оккупированных районов Луганской области. А это свидетельствует о том, что ВСУ осознают угрозы, которые оккупанты в настоящее время пытаются реализовать, увеличивая численность своей группировки и налаживая тыловую логистику.

Одним из главных вопросов остается и логистика. То есть необходимо одновременно решать ряд вопросов, в частности усиление огневого контроля над логистикой противника, причем не на тактической, а на оперативной глубине. Второй вопрос — нейтрализация российской активности в районе Рай-Александровки. К сожалению, ситуация, которая сейчас складывается в этом районе, остается доминирующей на данном направлении, от которой будет зависеть дальнейшее развитие боевых действий.

На соседнем Краматорском направлении фиксируется проникновение подразделений противника. Речь идет о том, что российские военные всё же закрепились за каналом Северский Донец — Донбасс.

К сожалению, зона их присутствия расширяется. Соответственно, здесь вновь возникает вопрос о нейтрализации их присутствия и недопущении расширения плацдарма.

Бои на этих направлениях являются частью главного плана оккупантов — выйти к Славянско-Краматорской агломерации. Они сокращают и фактически выравнивают линию фронта, создавая предпосылки для будущего наступления.

Это так называемый "эффект зонтика" — возможность наступать одновременно по всей протяженности Славянско-Краматорской агломерации. То есть атаки будут осуществляться одновременно как в направлении Дружковки, так и в направлении Краматорска. Ну и, соответственно, в районе Рай-Александровки они оказывают давление на Славянск.

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