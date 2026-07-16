От "крепости" до анклава: как изоляция Крыма меняет ход войны

Блокада Крыма со стороны Сил обороны Украины — это стратегическая военная кампания, направленная на превращение полуострова из мощного плацдарма агрессии в уязвимый изолированный анклав. Эта операция оказывает комплексное влияние на ход войны.

Отмечу, что ранее оккупанты использовали Крым в качестве ключевой логистической базы, где скапливались горюче-смазочные материалы, боекомплект и личный состав для проведения ротаций. Сюда же отправлялась на железнодорожных и автомобильных паромах военная техника из тыловых районов страны-оккупанта.

Следует отметить, что в течение последней недели украинская разведка нанесла ряд успешных ударов по важным военным объектам противника на полуострове.

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В частности, бойцами спецподразделения Главного управления разведки Минобороны была уничтожена современная российская радиолокационная станция "Каста-2Е2", которая использовалась для контроля воздушного пространства. Кроме того, уничтожено шесть топливозаправщиков, что существенно затруднило логистику противника.

Также под ударами украинской разведки оказались железнодорожные перевозки: два грузовых локомотива и три цистерны с топливом были выведены из строя. Это нанесло серьёзный ущерб обеспечению российских войск топливом. Отдельно в ГУР отметили поражение военной техники в эшелоне, что сорвало планы противника по переброске сил и средств на передовую.

Из-за регулярных обстрелов Крымского моста враг начал полностью полагаться на морские поставки топлива и техники, которые в настоящее время активно парализуют украинские силы.

В море у берегов Крыма и в Азовском бассейне были поражены десятки судов российского "теневого флота". Под обстрелом оказались вражеские танкеры, сухогрузы, логистические паромы и морские буксиры. Кроме того, фиксируются серьезные разрушения наземного нефтеналивного терминала в порту Керчи.

Параллельно с дефицитом топлива ГУР и смежные подразделения Сил обороны Украины создают для военных объектов противника тотальный энергетический кризис. С помощью ударных дронов успешно поражено не менее 5 электроподстанций на полуострове. Системные удары обесточили крупные военные узлы (в частности, районы Сак и Евпатории), что парализует работу ремонтных баз и систем ПВО.

Систематическое уничтожение железнодорожных паромов в Керчи и мостов на перешейках вынудило оккупантов переориентировать поставки на сухопутный коридор через Приазовье. Этот маршрут пролегает близко к линии фронта и находится под постоянным огневым контролем ВСУ. Узкие логистические точки (Чонгарский мост, Геническая переправа) и трасса Р-280 "Новороссия" находятся под постоянным ударом украинских БПЛА.

В настоящее время благодаря успешным действиям Сил обороны Украины и украинской разведки Крым утратил свое ключевое значение в качестве логистического хаба для российских оккупационных войск. Это привело к серьезным последствиям для оккупационных войск непосредственно на линии боевого столкновения в Херсонской и Запорожской областях.

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Так, в частности, в Запорожской области подразделения Сил обороны Украины провели успешную контратаку и отбросили российские войска в районах населенных пунктов Малиевка, Сичневое, Новогеоргиевка и Запорожское. Более 33 кв. км территории перешли под огневой контроль Украины.

В Херсонской области украинские войска удерживают стратегически важные высоты на правом берегу. Попытки россиян закрепиться на островах в дельте Днепра и создать новые плацдармы оперативно пресекаются массированными ударами артиллерии и FPV-дронов.

Из-за дефицита топлива, боеприпасов и техники, вызванного логистической блокадой, группировка российских войск на Запорожском и Херсонском направлениях вынуждена ограничивать применение артиллерии и бронетехники во время штурмов. Нарушение поставок из Крыма на южный фронт уже привело к снижению соотношения артиллерийских выстрелов противника с 2,4:1 до 1,6:1.

После фактической блокады оккупированного Крыма, который уже превратился в полностью изолированный остров, у оккупантов возникли серьезные проблемы с логистикой на временно оккупированных территориях Николаевской области — речь идет о Кинбурнской косе.

Впрочем, помимо военной составляющей, блокада полуострова также имеет политическое значение.

Это прежде всего укрепление позиций Украины в переговорном процессе. Я не исключаю, что именно вопрос Крыма станет ключевым для оказания экономического и политического давления как со стороны Украины, так и со стороны Соединенных Штатов. Речь идет о возможной деоккупации районов Херсонской и Николаевской областей. Я не исключаю, что будет поднят вопрос о Запорожской атомной электростанции, а именно: предложение о создании международного консорциума, то есть о фактической передаче крупнейшей атомной электростанции под внешнее управление.

Крым на протяжении многих лет позиционировался Кремлем как символ вечной и непоколебимой российской власти. Успешные украинские атаки на штаб Черноморского флота, Крымский мост и аэродромы демонстрируют российскому обществу и элитам неспособность путинского режима защитить даже ключевые сакральные объекты.

Оккупационные власти вынуждены тратить колоссальные финансовые ресурсы на восстановление нефтебаз, мостов, выплату компенсаций бизнесу и постоянную переброску новых систем ПВО, которые быстро уничтожаются. Туристическая отрасль Крыма, которая формировала имидж "мирного развития", фактически уничтожена.

В свою очередь постоянная угроза и отсутствие безопасности стимулируют отток лояльного к Кремлю населения, семей российских военнослужащих и чиновников обратно на территорию страны-оккупанта, что деморализует местные оккупационные администрации.

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