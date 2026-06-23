Крымский мост больше не спасает: как Украина меняет правила игры на полуострове

Серия ударов по транспортной и энергетической инфраструктуре Крыма вновь поставила вопрос о том, насколько реальна стратегия логистической изоляции полуострова. Украинские дроны атакуют паромные переправы, мосты и объекты снабжения, а оккупационные власти уже признают проблемы с топливом и электроснабжением. Если Крым действительно окажется отрезанным от основных путей снабжения, сможет ли это приблизить его возвращение под контроль Украины и каким может быть путь к деоккупации полуострова, разбирался Фокус.

В ночь на 23 июня временно оккупированный Крымский полуостров вновь подвергся атаке беспилотников. На фоне налета беспилотников оккупационные власти перекрыли движение через Крымский мост. Из различных районов полуострова поступали сообщения о взрывах и работе средств противовоздушной обороны.

В Керчи произошёл крупный пожар на ТЭЦ в районе Аршинцевого. По предварительным данным, после прилёта загорелся резервуар на территории объекта. Кроме того, этим же утром в Симферополе произошёл пожар рядом с торговым центром "Доброцен".

Накануне СБС Украины поразили сразу три паромные переправы, недалеко от порта Кавказ. Стоит отметить, что паромное сообщение не в первый раз подвергается ударам украинских дронов, сообщает военный эксперт Александр Коваленко. Например, в начале марта ГУР МО Украины нанесли удар по дорожным переправам "Авангард" и "Славянин", а в апреле результат был закреплен ударами по "Славянину".

Відео дня

По состоянию на начало года у России оставалось семь работоспособных паромов через Керченский пролив, а после вчерашнего удара их — всего два, констатирует Коваленко. И теперь в планы на лето россиянам придется внести серьезные коррективы.

А представитель оккупационных властей, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что на полуострове прекращена свободная продажа топлива, и предупредил о перебоях с электроснабжением. Между тем в Крыму начались веерные отключения и ввели графики подачи света.

То, что сейчас происходит, — Силы обороны Украины отрезают оккупированный Крым от материковой Украины, сообщает военный эксперт Дмитрий Снегирев. Удары наносятся как непосредственно по Чонгарскому перешейку, так и по Чонгарскому и Армянскому мостам.

"То есть, фактически, речь идет о парализации логистики российских оккупантов и невозможности использовать Крым в качестве базы накопления. Причём, отмечу, сами оккупанты признают серьёзные логистические проблемы при передислокации личного состава, боекомплектов, продовольствия, воды и, главное, горюче-смазочных материалов непосредственно к линии соприкосновения", — отмечает эксперт.

А недавно, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Крым скоро станет островом. Он официально подтвердил курс на логистическую блокаду полуострова. Украинские дроны средней дальности планомерно наносят удары как по Керченскому мосту, так и по инфраструктуре, связывающей Крым с оккупированной частью Херсонской области (мосты возле села Ставки и поселка Войинка).

Возникает вопрос: если у россиян в Крыму дела пойдут не очень хорошо и они проиграют логистическую войну, как Украине вернуть обратно полуостров и сколько это займёт времени? И насколько реально воплотить это в жизнь?

Возможно, через 20 лет Крым станет нашим

Как отмечает политолог Руслан Бортник в комментарии Фокусу, сама Россия демонстрировала готовность поставить якобы незыблемый статус Крыма под вопрос через 20 лет — предлагалось провести повторный референдум. То есть это такая маленькая щёлочка возможностей. Это свидетельствует о том, что вопрос Крыма не является на 100% окончательно решённым даже для российских элит, раз они были готовы обсуждать его в 2022 году.

Вернуть Крым Украине можно через определённые переходные этапы, подчёркивает политолог. Сначала должно появиться присутствие в Крыму украинского представительства и международных организаций по политической договорённости, а также свободная работа украинских СМИ, общественных организаций и бизнеса. Затем возможна передача Крыма под совместное управление или под международную администрацию с участием Украины и России. После этого — проведение международно признанного референдума и возвращение Крыма в состав Украины.

"Через эти три этапа мы можем прийти к тому, чтобы вернуть Крым. Одномоментно вернуть его невозможно, не провоцируя ядерного конфликта. Проблема в том, что у нас нет флота, у нас нет возможности на суше получить контроль над полуостровом. И даже перекрытие всей логистики Крыма не решает этот вопрос", — подчёркивает Бортник.

В своё время Крым не имел моста вплоть до 2018 года, не было и сухопутного маршрута к полуострову, и всё равно мы не могли вернуть себе Крым, отмечает политолог.

"Поэтому нужно понимать, что через эти три шага — через начало возвращения Украины в международные процессы, затем через совместное управление, а потом через передачу Крыма Украине — мы могли бы вернуть полуостров, например, безболезненно и бесконфликтно, в перспективе примерно 20 лет", — считает политолог.

Несмотря на то, что у нас сейчас есть прокуратура Крыма, администрация Крыма и другие структуры, в задачи которых входит сохранение максимально широких социальных, правовых и экономических связей с оккупированным полуостровом, эффективность их работы недостаточна. Большой вред нам нанесли некоторые внутренние политические решения, например блокада Крыма в своё время. Всё это отдаляло полуостров, а нам нужно, образно говоря, душить его в объятиях. Наоборот, необходимо максимально стимулировать распространение украинского бизнеса, медиа и туризма — проводить своего рода повторную политическую украинизацию полуострова.

"Но сейчас это невозможно сделать. Это станет возможным лишь после военной победы и завершения активной фазы боевых действий. Потому что сейчас наши дроны летят в Крым, и это тоже не очень способствует присоединению. Но, с другой стороны, это создаёт условия для повторных переговоров о Крыме", — говорит Бортник.

Украина имеет инструменты влияния на полуостров, и для России есть повод вновь говорить о Крыме с Украиной, подчёркивает политолог.

Крым — "священная корова" для Кремля

В военном отношении Украина может создать проблемы с логистикой, но полностью перекрыть Крым нереально: украинский флот не господствует в Чёрном море. И пока у Кремля есть хотя бы паромы, организовать снабжение можно. Как отмечает в комментарии Фокусу политолог Андрей Золотарёв, до 2018 года Крым существовал без сухопутного сообщения и без Крымского моста. Сегодня проблемы есть, но это в основном проблемы гражданского сектора: у военных и силовых структур есть топливо — значит, контроль над полуостровом Кремль не потерял.

"В военном отношении давайте вспомним события с 2022 года. Ни у ВСУ, ни у российской армии не получались масштабные операции по форсированию водных преград и десантированию. Украина с 2022 года серьёзно ослабила российский флот, и с десантными судами у Кремля возникли проблемы. Но и у нас такие возможности не появились. Осталась лишь возможность высаживать диверсионные группы и использовать штурмовые лодки, которые поставила Швеция. Поэтому говорить о десанте в Крыму, которым пугает Стрелков-Гиркин, пока преждевременно. Остаётся только сухопутный вариант — через перешейки. Есть ли у нас такие резервы, которые могли бы прорвать российскую оборону? Боюсь, что нет", — подчёркивает политолог.

Если говорить о дипломатическом пути, то для Кремля Крым — это "священная корова". Отдать Крым — всё равно что расписаться в поражении в войне. Поэтому нынешняя власть вряд ли пойдёт на такой компромисс.

"Более того, ещё до войны предлагались варианты: Крым выносится за рамки переговоров, а всё остальное мы готовы обсуждать, в том числе и Донбасс — на конфедеративных правах и под контролем Украины. Но Крым для них — "священная корова". Поэтому дипломатический вариант с нынешней властью, а также с теми, кто находится в ближайшем окружении Путина, в обозримой перспективе не просматривается", — считает Золотарёв.

Ну и самое главное, по мнению политолога, довольно жёсткая логистическая изоляция Крыма вряд ли добавит симпатий к Украине среди крымчан. Это означает, что мы воюем за территорию, но не за людей, подчёркивает эксперт. То есть, если даже провести референдум под международным контролем, по мнению Золотарёва, его результаты могут оказаться не в пользу Украины.

"Поэтому пока тема Крыма — это во многом информационная повестка, которая заслоняет проблемы на Донбассе, где ситуация на поле боя складывается не в нашу пользу. Крым — это яркая картинка для наших партнёров. Безусловно, она многое меняет в восприятии ситуации. Возможно, это сигнал о том, что деньги и ресурсы, которые нам предоставляют, не пропадают и используются эффективно. В этом есть своя логика. Но что касается реальности возвращения Крыма военным или дипломатическим путём — пока я такой возможности не вижу", — резюмирует Золотарёв.

Ранее Фокус разбирался, что означает возможный отход российских войск с Кинбурнской косы и почему это пока не означает ни немедленного захода ВСУ на территорию, ни начала операции по освобождению Крыма.

Также Фокус писал, что 22 июня СМИ сообщали, что в Крыму начались веерные отключения электроэнергии на фоне напряженной ситуации в регионе.