Крынки 2.0 или путь к Крыму: что стоит за бегством РФ с Кинбурнской косы

Отступление россиян с Кинбурнской косы может стать одной из самых важных новостей на южном фронте за последнее время. Однако эксперты призывают не спешить с прогнозами о украинском флаге над косой или скором пути в Крым. Что на самом деле стоит за проблемами оккупантов и какие сценарии возможны дальше, разбирался Фокус.

Российские войска начали эвакуацию отдельных подразделений с Кинбурнской косы из-за серьезных проблем со снабжением. По данным украинского командования, Силы обороны фактически парализовали логистику оккупантов, лишив их стабильных поставок боеприпасов, топлива и продовольствия.

Об этом сообщил командующий оперативно-тактической группировкой "Одесса" полковник Денис Носиков. По его словам, украинские военные систематически уничтожают вражеские средства поражения и не позволяют россиянам перебрасывать новые ресурсы на косу даже в темное время суток или при неблагоприятных погодных условиях.

"Практически перерезали логистику оккупантов на косе", — отметил Носиков. По его словам, поставки продовольствия, боеприпасов и топлива для российских войск фактически прекратились, а разведка фиксирует начало эвакуации отдельных подразделений.

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В ВСУ отмечают, что ключевую роль в срыве поставок играют украинские беспилотники средней дальности, которые контролируют маршруты доставки ресурсов и оперативно выявляют попытки противника усилить группировку на косе.

В то же время стоит отметить, что заявление об эвакуации российских подразделений с Кинбурнской косы прозвучало ещё 17 июня. С тех пор новых официальных подтверждений от украинского командования относительно масштабов или завершения отхода оккупантов не поступало. Однако само появление таких сообщений может свидетельствовать о существенном ухудшении положения российской группировки на этом направлении.

Уход оккупантов из Кинбурна: что будет дальше

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объясняет Фокусу, что возможный уход россиян с Кинбурнской косы не означает автоматического повторения сценария освобождения правобережной Херсонщины в 2022 году.

По его словам, тогда российские войска имели ограниченные возможности маневра через Днепр, их логистика была перерезана, а само группирование фактически было зажато у реки. Плацдарм, на котором они располагались, составлял около 4,8 тыс. кв. км. Нынешняя ситуация на левом берегу иная: речь идет о значительно большей территории — более 45 тыс. кв. км, которая, несмотря на проблемы с логистикой, не является полностью ограниченной в маневре.

"Этот плацдарм не прижат к преграде вроде Днепра и имеет выход в Запорожскую область. Там разветвленная сеть дорог, трасс и объездных маршрутов. Поэтому сравнение с 2022 годом частично возможно, но в целом оно некорректно. Для освобождения левобережной Херсонщины нужны совершенно другие сценарии, чем те, которые применялись на правобережье", — объясняет Коваленко.

Если говорить именно о Кинбурнской косе, то, по мнению эксперта, её захват сам по себе не имеет смысла без более широкой операции. Он предостерегает от призывов немедленно высадить там десант, поскольку удержание косы может превратиться в чрезвычайно сложную и опасную задачу.

Коваленко обращает внимание не только на военные, но и на природные условия. Сейчас на Кинбурнской косе продолжается сезон комаров, а условия для пребывания личного состава крайне сложные из-за ландшафта, погоды и особенностей местности. По его словам, для военных это означало бы фактическое пребывание в экстремальных условиях без нормальной возможности обустроить позиции.

Однако главная проблема — не в этом, а в логистике. У россиян был выход на косу через Херсонскую область, и они использовали объездную дорогу Т-0806. В то же время даже при наличии этого маршрута они в значительной степени снабжали свои подразделения вертолётами. Сухопутное снабжение через Геройское, Васильевку и Покровское фактически заканчивается в районе Покровского, после чего грузы приходится доставлять на багги или по воздуху.

"Если Украине высаживать десант на Кинбурнской косе, то как его снабжать? Через Днепровский лиман? Это очень сложная логистика. И делать это только для того, чтобы наши военные месяцами находились там под обстрелами, налетами дронов, постоянным давлением оккупантов, с минимальным боекомплектом и без возможности нормально укрыться, — это неправильный подход", — отмечает эксперт.

По мнению Коваленко, десант на Кинбурнской косе может иметь смысл лишь как часть более крупной операции, которая позволит расширить зону контроля. Минимальной целью он называет выход хотя бы на уровень сел Покровское, Васильевка и Геройское, а также до границы с материковой частью Херсонской области в районе Крестовой Саги.

Идеальным вариантом, по его словам, было бы расширение контроля ещё дальше — за пределы "Крестовой саги", выход в район озера Аджиголь и к трассе Т-2216. Это позволило бы не просто занять косу, а отрезать гораздо более крупный российский плацдарм. В противном случае удержание только Кинбурнской косы может стать повторением ситуации с Крынками.

"Исключительно для поддержания Кинбурнской косы — это будет Кринки 2.0", — подчеркивает Коваленко.

Оптимальным временем для более активных действий в этом районе эксперт называет конец августа — начало сентября. В то же время он отмечает, что россияне также это понимают. Поэтому ключевой задачей для Украины до этого периода может стать расширение масштабов так называемого логистического локдауна российских войск.

Речь идет о том, чтобы парализовать работу ключевых трасс Р57, Р47, М17 и М14, ведущих в Олешки, а далее — в Голую Пристань со стороны Запорожской области через Мариуполь. Если эта логистика перестанет работать, для Украины могут открыться гораздо более широкие возможности.

"Если логистика в Херсонской области по этим трассам полностью остановится, то у нас действительно могут возникнуть очень интересные сценарии. И они могут касаться не только Кинбурнской косы. Возможен выход не только за пределы природного парка "Белобережье Святослава" и Ягорлицкого орнитологического заказника, но и на уровень Р57 и М17. Возможно, мы даже увидим Олешковские пески", — говорит Коваленко.

По его словам, всё будет зависеть от того, насколько Украине удастся усилить логистическое давление на российскую группировку в Херсонской области. Российской группе войск "Днепр" сложно удерживать столь обширную территорию.

Для сравнения: на Покровско-Мирноградском направлении — от бывшего Кураховского выступления до Константиновского направления через Покровско-Мирноградскую локацию — Россия сосредоточила около 170 тыс. военнослужащих. Этот участок составляет менее 15 % от площади Донецкой области.

В то же время левобережную часть Херсонской области и часть Запорожской области площадью более 45 тыс. кв. км удерживает группа войск "Днепр" генерала Михаила Теплинского численностью около 125 тыс. человек.

"Могут ли они обеспечить полный контроль на такой большой территории? Нет. Главное — очень подробно и тщательно рассчитать, куда именно нужно нажать, чтобы весь этот контроль рухнул, как карточный домик", — заключает Коваленко.

Кинбурнская коса без оккупантов: какие возможности открываются для ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов считает, что даже частичный уход российских войск с Кинбурнской косы станет хорошей новостью для Украины. Прежде всего потому, что оккупанты использовали эту территорию не только как военный плацдарм, но и как базу для подготовки отдельных подразделений.

По словам эксперта, на косе россияне готовили операторов беспилотных систем, а также диверсионно-разведывательные группы, которых затем перебрасывали на подконтрольную Украине территорию. Именно поэтому этот район долгое время оставался источником постоянной угрозы для украинских сил.

"Мы неоднократно наносили удары по этим объектам, пытаясь уничтожить инфраструктуру подготовки. Но эффективность таких ударов составляла примерно 50 на 50. Уход россиян с Кинбурнской косы обеспечит нам значительно более высокий уровень безопасности и создаст больше возможностей для проведения наших собственных операций в этом районе", — говорит Фокусу Жданов.

Эксперт отмечает, что сама по себе Кинбурнская коса не является конечной целью. Зато в будущем она может превратиться в важный опорный пункт для дальнейших операций Украины на южном направлении.

"Если нам удастся постепенно вытеснить российские войска из Крыма, Кинбурнская коса может стать местом для размещения базы или перевалочного пункта. Там можно будет развернуть подразделения морской пехоты и создать условия для дальнейшего продвижения", — говорит эксперт.

Главным преимуществом такого сценария он называет отсутствие необходимости сразу вступать в боевой контакт с противником. При отсутствии российского гарнизона украинские силы могли бы спокойно закрепиться на территории косы и обустроить необходимую инфраструктуру.

В то же время Жданов связывает возможную высадку украинских войск на Кинбурне не с текущей ситуацией на фронте, а с предстоящими операциями по освобождению Крыма.

"Я думаю, что высадка на косе будет актуальной тогда, когда начнутся более масштабные действия по освобождению Крыма. Но это уже должна быть не классическая боевая морская операция, а скорее завершающий этап, когда Национальная гвардия и полиция будут восстанавливать украинский конституционный порядок на освобожденных территориях", — считает он.

По оценке эксперта, при нынешних темпах нанесения украинских ударов по российской военной инфраструктуре такие изменения могут стать реальностью в течение ближайших одного-двух лет.

Жданов напоминает, что украинские дроны систематически наносят удары по военным объектам в Крыму, в частности по системам противовоздушной обороны и логистической инфраструктуре. Из-за этого оккупантам становится всё сложнее обеспечивать работу военных объектов и поддерживать боеспособность группировки на полуострове.

"Если нынешняя интенсивность ударов сохранится, то через год-полтора Россия может столкнуться с ситуацией, когда удерживать военный контингент в Крыму станет чрезвычайно сложно. Мы уже видим проблемы с логистикой, энергоснабжением и работой военной инфраструктуры", — говорит эксперт.

Отдельно Жданов обращает внимание на все более серьезные проблемы с транспортным сообщением между Россией и оккупированным Крымом. По его словам, после ударов по паромной переправе и ограничений на Керченском мосту россияне вынуждены все активнее использовать сухопутный маршрут через оккупированные территории юга Украины.

Он также отмечает, что среди гражданского населения Крыма уже наблюдаются признаки беспокойства. По сообщениям с полуострова, часть предпринимателей выводит бизнес, а рынок недвижимости переживает серьезные трудности из-за падения спроса.

"Главное, что мы постепенно создаем условия, при которых пребывание российских войск и российского населения на оккупированной территории Украины становится всё более сложным. Если это давление сохранится, мы можем увидеть не только сокращение отдельных гарнизонов, но и постепенный уход российских сил с части позиций", — подытоживает Жданов.

Ранее Фокус также выяснял, повторится ли для России сценарий Херсона 2022 года из-за бегства с Кинбурнской косы. На оккупированной части Херсонской области уже говорят об эвакуации населения в Крым и переносе части оккупационной администрации.