Перерезали оккупантам пути снабжения: россияне начали покидать Кинбурнскую косу, — командир ОТУ "Одесса"

Российские военные начали эвакуировать свои подразделения с Кинбурнской косы. Удары украинских дронов вызвали у противника серьезные проблемы с логистикой.

Силы обороны постоянно наносят удары по средствам поражения россиян, в частности по артиллерии различного калибра. Враг пытается подтянуть ресурсы ночью или во время тумана, однако украинские военные, в частности благодаря БПЛА средней дальности, быстро уничтожают их. Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал командир ОТУ "Одесса", полковник Денис Новиков.

Благодаря действиям украинских военных у россиян на косе фактически прекратились поставки продовольствия, боеприпасов и топлива.

"Сейчас мы вместе с силами и средствами старших начальников УВ(с) "Юг" практически перерезали логистику оккупантов на косе", — отметил Новиков.

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По данным разведки, из-за этой ситуации противник вынужден эвакуировать свои подразделения с Кинбурнской косы.

"Солдат без еды и пресной воды воевать не сможет. Поэтому, по данным разведки, сейчас у них идет эвакуация", — пояснил полковник.

Стоит отметить, что информация об эвакуации россиян с Кинбурнской косы появляется не впервые. 8 июня агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщали, что подразделения 337-го полка срочно начали покидать позиции из-за полного прекращения поставок боеприпасов, топлива и продовольствия.

Ранее Фокус также выяснял, повторится ли для России сценарий Херсона 2022 года из-за бегства с Кинбурнской косы. На оккупированной части Херсонской области уже говорят об эвакуации населения в Крым и переносе части оккупационной администрации.