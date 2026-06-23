Відрізали логістику окупантам: росіяни почали покидати Кінбурнську косу, — командир ОТУ "Одеса"

Російські військові почали евакуйовувати свої підрозділи з Кінбурнської коси. Удари українських дронів спричинили серйозні проблеми з логістикою у ворога.

Сили оборони постійно атакують засоби ураження росіян, зокрема артилерію різного калібру. Ворог намагається підтягнути ресурси уночі чи під час туману, проте українські військові завдяки зокрема БпЛА середньої дальності швидко знищують їх. Про це в інтерв'ю "24 Каналу" розповів командир ОТУ "Одеса", полковник Денис Новіков.

Завдяки діям українських військових у росіян на косі фактично зупинилося постачання продовольства, боєприпасів та пального.

"Зараз ми разом із силами та засобами старших начальників з УВ(с) "Південь" практично відрізали логістику окупантів на косі", — зазначив Новіков.

За даними розвідки, через цю ситуацію ворог змушений евакуйовувати свої підрозділи з Кінбурнської коси.

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"Солдат без їжі та прісної води воювати не зможе. Тому, за даними розвідки, у них зараз йде евакуація", — пояснив полковник.

Варто зазначити, що інформація про евакуацію росіян з Кінбурнської коси лунає не вперше. 8 червня агенти партизанського руху "АТЕШ" розповідали, що підрозділи 337-го полку терміново почали залишати позиції через повне припинення постачання боєприпасів, пального та продовольства.

Раніше також Фокус з'ясовував, чи повторюється для Росії сценарій Херсона у 2022 році через втечу з Кінбурнської коси. На окупованій частині Херсонської області вже говорять про евакуацію населення до Криму та перенесення частини окупаційної адміністрації.