Окупанти тікають з Кінбурнської коси: ЗСУ відрізали армії РФ шляхи постачання, — "АТЕШ"

Російські військові почали залишати позиції на Кінбурнській косі в Миколаївській області. Причиною стали дії Сил оборони України, які перерізали маршрути постачання армії РФ.

Про це повідомили в русі “АТЕШ” з посиланням на свого агента зі штабу угруповання військ РФ “Дніпро”.

Там стверджують, що підрозділи 337-го полку терміново залишають позиції через повне припинення постачання боєприпасів, пального та продовольства.

За інформацією джерела, через значні втрати особового складу підрозділи 337-го полку відводять від берегової лінії в північній та західній частинах коси. Також зазначається, що вогневі групи не можуть ефективно протидіяти безпілотникам Сил оборони України, через що втрати продовжують зростати.

В “АТЕШ” заявили, що після перекидання частини військових на Запорізький напрямок підрозділи, які залишилися на Кінбурнській косі, майже втратили особовий склад. При цьому доукомплектування, за словами агента, жодного разу не проводилося.

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За даними руху, російське командування змушене перекидати військових з одних позицій на інші. На косі нібито залишилися лише залишки підрозділів, які вже не здатні утримувати оборону.

В “АТЕШ” стверджують, що логістична система російських військ на цій ділянці фронту остаточно зруйнувалася.

Нагадаємо, раніше в партизанському русі "АТЕШ" повідомили, що російське командування почало переводити частину фахівців Чорноморського флоту до новостворених військ безпілотних систем. За даними руху, таке рішення пов'язане з втратами флоту в Чорному морі та нестачею особового складу.

Раніше в русі "АТЕШ" заявили, що російські артилерійські підрозділи на Херсонському напрямку стикаються з критичним дефіцитом запчастин для ремонту озброєння. За даними агента руху, артилерійські системи все частіше виходять з ладу через сильний знос, а ремонтні бригади не мають необхідних комплектуючих для їх відновлення.