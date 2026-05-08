Механізми відмовляють: "АТЕШ" констатує дефіцит запчастин для ремонту артилерії у ЗС РФ

Російська артилерія все частіше виходить з ладу під час боїв, а її ремонт неможливий.

Причина — критичний знос техніки в поєднанні з хронічним дефіцитом запчастин, повідомляє партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на свого агента у складі однієї з артилерійських бригад ЗС РФ на Херсонському напрямку.

Ремонт у польових умовах стає неможливим, оскільки знаряддя виходить з ладу, а замінити його нічим.

"Стволи вигорають раніше визначеного терміну, механізми відмовляють після понаднормового числа пострілів. Ремонтні бригади працюють без необхідних компонентів — замість планової заміни деталей латають дірки підручними засобами, що тільки прискорює подальший вихід техніки з ладу. "Нам кажуть: тримайтеся. Але триматися нічим — стволи горять, запчастин немає, а командування робить вигляд, що все під контролем", — розповів агент.

Через таку ситуацію вогнева підтримка піхоти стає більш рідкісним явищем, і це безпосередньо впливає на кількість знищених окупантів.

Партизанський рух "АТЕШ" раніше заявляв про погіршення психологічного стану російських військових на Куп'янському напрямку. За даними руху, серед окупантів зростає кількість самогубств, а алкоголь став звичним явищем у підрозділах РФ.

Також російські військові на Херсонському напрямку можуть навмисно псувати власні катери, щоб уникнути виходів в акваторію Дніпра. За даними "АТЕШ", командування РФ уже підозрює екіпажі в саботажі через часті поломки техніки.

Раніше повідомлялося, що курсантів Пензенського артилерійського інституту в Росії планують залучати до мобільних груп для охорони нафтобаз і паливних об'єктів від атак безпілотників. Причиною називають брак сил ППО через зростання ударів дронами.