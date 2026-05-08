Механизмы отказывают: "АТЕШ" констатирует дефицит запчастей для ремонта артиллерии у ВС РФ

Российская артиллерия все чаще выходит из строя во время боев, а ее ремонт невозможен.

Причина — критический износ техники в сочетании с хроническим дефицитом запчастей, сообщает партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на своего агента в составе одной из артиллерийских бригад ВС РФ на Херсонском направлении.

Ремонт в полевых условиях становится невозможным, поскольку орудие выходит из строя, а заменить его нечем.

"Стволы выгорают раньше положенного срока, механизмы отказывают после сверхнормативного числа выстрелов. Ремонтные бригады работают без необходимых компонентов — вместо плановой замены деталей латают дыры подручными средствами, что только ускоряет дальнейший выход техники из строя. "Нам говорят: держитесь. Но держаться нечем — стволы горят, запчастей нет, а командование делает вид, что все под контролем", — рассказал агент.

Из-за такой ситуации огневая поддержка пехоты становится более редким явлением, и это напрямую влияет на количество уничтоженных оккупантов.

Партизанское движение "АТЕШ" ранее заявляло об ухудшении психологического состояния российских военных на Купянском направлении. По данным движения, среди оккупантов растет количество самоубийств, а алкоголь стал привычным явлением в подразделениях РФ.

Также российские военные на Херсонском направлении могут намеренно портить собственные катера, чтобы избежать выходов в акваторию Днепра. По данным "АТЕШ", командование РФ уже подозревает экипажи в саботаже из-за частых поломок техники.

Ранее сообщалось, что курсантов Пензенского артиллерийского института в России планируют привлекать к мобильным группам для охраны нефтебаз и топливных объектов от атак беспилотников. Причиной называют нехватку сил ПВО из-за роста ударов дронами.