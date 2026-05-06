"Дыры" в ПВО некем закрывать: РФ бросает курсантов защищать нефтебазы от дронов

Курсантов Пензенского артиллерийского института в России планируют привлекать к мобильным группам для охраны нефтебаз и топливных объектов от атак беспилотников. Причиной называют нехватку сил ПВО из-за роста ударов дронами.

Об этом сообщили в партизанском движении "АТЕШ", ссылаясь на информацию от курсантов российского военного вуза.

По данным движения, российское командование вынуждено "затыкать дыры" в системе противовоздушной обороны теми, кто еще не попал на фронт. Курсантов планируют включать в состав мобильных групп, которые будут охранять нефтебазы и другие топливные объекты на территории РФ.

В "АТЕШ" заявили, что создали отдельное направление — "Курсантский корпус АТЕШ" — для работы с курсантами различных военных учебных заведений России. Там утверждают, что курсанты, которые выходят на связь, передают информацию о планах российского командования.

Скриншот с канала "АТЕШ"

"Те, кто выходит на связь, передают реальную информацию, которая помогает остановить эту войну", — говорится в сообщении движения.

В "АТЕШ" также заявили, что удары "изнутри системы" являются одним из самых эффективных способов приблизить завершение войны и сохранить жизни.

Партизанское движение "АТЕШ" ранее заявляло об ухудшении психологического состояния российских военных на Купянском направлении. По данным движения, среди оккупантов растет количество самоубийств, а алкоголь стал привычным явлением в подразделениях РФ.

Также российские военные на Херсонском направлении могут намеренно портить собственные катера, чтобы избежать выходов в акваторию Днепра. По данным "АТЕШ", командование РФ уже подозревает экипажи в саботаже из-за частых поломок техники.